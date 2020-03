Salgono a quota due le settimane di stop del campionato d’Eccellenza. In attesa di nuove comunicazioni inerenti alla situazione Coronavirus, ripercorriamo la stagione fin qui.

L’attuale capolista della massima competizione marchigiana è il Castelfidardo. I fidardensi, miglior difesa per distacco del torneo (13), si son dimostrati fin qui squadra solida e ricca di ambizioni.

Segue l’Anconitana – a sua volta il miglior attacco (40) -, fresca fresca di cambio in panchina. La missione rimonta è stata affidata a una figura amata in più occasioni dalla tifoseria dorica: Marco Lelli.

Terza incomodo l’Altetico Gallo. In netta ripresa il Porto d’Ascoli che si candida nuovamente per i vertici della classifica. Forsempronese e la sorpresa Montefano di Mastronunzio restano in lotta per l’ultimo gradino playoff.

Playoff che sogna di agguantare anche la Vigor Senigallia. La squadra di mister Aldo Clementi ha rialzato la testa e con sei risultati utili consecutivi si è portata a solamente 3 lunghezze dalle rivali.

La classifica è corta anche nelle zone di fondo, dove tutte le restanti compagini non possono ritenersi ancora né condannate né tranquille.

L’emergenza sanitaria ha costretto ad interrompere uno dei campionati più avvincenti, equilibrati e incerti degli ultimi anni. Prima la salute, ovvio. Al momento non ci sono indicazioni chiare, non resta che attendere una nuova decisione.