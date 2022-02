ANCONA – Impegno in trasferta per i biancorossi, che oggi pomeriggio, domenica 13 febbraio, saranno attesi alle 17:30 dal difficile test del “Galli” contro l’Imolese di mister Fontana. Entrambe le squadre vorranno di sicuro riscattare lo stop dell’ultimo turno, registrato rispettivamente con la Pistoiese per l’Ancona Matelica e con il Pontedera per l’Imolese. La sfida di andata terminò 3-2: al Del Conero furono decisive la doppietta di Sereni e la rete di Rolfini.

«Dopo le sconfitte ci deve sempre essere una reazione- ha dichiarato mister Gianluca Colavitto– a nessuno fa piacere perdere. Sappiamo però che anche l’Imolese avrà una grande fame di riscatto e sono sicuro che anche questa sarà una gara difficile. Visti i tanti impegni ravvicinati che ci aspettano, sono intenzionato a fare un po’ di turnazione, mettendo in campo qualcuno che dall’inizio del 2022 non è ancora mai partito tra i titolari. Siamo un organico con 24 elementi sullo stesso livello quindi è normale dare spazio a tutti per gestire al meglio le risorse fisiche e mentali della squadra. Il supporto del nostro pubblico per noi è fondamentale- ha concluso il tecnico – domenica in casa ci sono mancati moltissimo l’incoraggiamento e i cori dei nostri tifosi. Il loro ritorno non può che rallegrarci. Quest’anno sono sicuro che qualcuno dei nostri punti lo ha guadagnato proprio la Curva».

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati per la gara: Avella, Bianconi, Canullo, D’Eramo, Del Sole, Delcarro, Di Renzo, Faggioli, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Noce, Palesi, Papa, Rolfini, Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali, Vrioni.