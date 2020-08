Calcio, Biagio Nazzaro Chiaravalle: arrivano gli under Cerolini e Lucchetti

CHIARAVALLE – Ottimi colpi, per il presente e per il futuro, in casa Biagio Nazzaro Chiaravalle. Alla corte di mister Gianmarco Malavenda, in vista del prossimo campionato di calcio di Eccellenza marchigana, sono arrivati Luca Cerolini (’02) e Valerio Lucchetti (’02). I due under, provenienti rispettivamente da Tolentino e Recanatese, sono pronti a dare il loro contributo alla rosa rossoblu giocandosi le loro chanche nel massimo campionato regionale.

Di Cerolini, che ha già all’attivo 12 presenze in Serie D con il Tolentino, si parla un gran bene. Esterno molto duttile e forte in fase di spinta, può ricoprire potenzialmente tutti i ruoli sia sull’out di destra che di sinistra. Lucchetti, invece, è molto apprezzato da tutti gli addetti ai lavori e cerca ulteriori conferme nel mondo dei grandi dopo l’ottima trafila giovanile.

Con loro saranno presenti anche gli altri under Parasecoli, Frulla, Paialunga e D’Agostino. Al vaglio c’è anche la valutazione di alcuni giovani dell’Under19 biagiotta da aggregare sin da subito in prima squadra.