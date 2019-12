Il Barbara stende il Valfoglia e sono punti pesanti

Un match vibrante che si sblocca nei primissimi istanti di gioco. A segno Marco Carboni e Capecci per i gialloblù, che con questo successo salgono a quota 16 in classifica, ancora in zona playout ma ora a solo un punto dalla salvezza

Vittoria di platino per il Barbara che stende 2-1 il Valfoglia e si avvicina alla zona salvezza.

Un match vibrante che si sblocca nei primissimi istanti di gioco. Al primo minuto discesa di Rossini, palla sul secondo palo e appoggio in rete di Marco Carboni per l’1-0. Passano altri sette minuti e arriva il raddoppio: primo corner per il Barbara, irrompe Capecci di testa e 2-0. Poi ci prova Carboni al 21′ ma nulla, mentre al 36′ chance per Duranti fuori.

Nella ripresa gli allenatori provano a mischiare le carte per provare a ribaltare il risultato, mister Carta, e per chiudere definitivamente la pratica, mister Tafani. Regna però l’equilibrio fino al 94′ quando Duranti rende meno amaro il KO per il Valfoglia.

Con questo successo il Barbara sale a quota 16 in classifica, ancora in zona playout ma ora a solo un punto dalla salvezza.

