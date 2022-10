Il Bari capolista solitario: espugna Venezia e vola. Male l’Ascoli, Brescia fermato sul pari

Nell'ottava giornata di campionato non mancano le emozioni. E domenica in campo due posticipi che promettono spettacolo

ASCOLI – Tante sorprese. Come al solito, nel campionato di Serie B. Anche l’ottava giornata, infatti, ha regalato grandi emozioni. E molte altre ne arriveranno, visto che il turno non è ancora terminato, con due posticipi in programma domani 9 ottobre. Il weekend, ieri sera, si è aperto con lo scialbo 0-0 tra Genoa e Cagliari, che ha deluso un po’ tutti.

I risultati

Oggi pomeriggio, invece, colpaccio del Modena, che espugna Ascoli per 1-2. Vantaggio di Dionisi, nel corso del primo tempo. Nella ripresa, invece, la rimonta emiliana con le reti di Falcinelli e Diaw. La capolista Bari, invece, vince meritatamente 1-2 a Venezia., Vantaggio pugliese di Antenucci, pari lagunare di Ceccaroni e rete decisiva di Cheddira per i galletti su calcio di rigore. Il Brescia, poi, fa 1-1 tra le mura amiche contro il Cittadella: vantaggio dei locali con Ayè, pari ospite di Antonucci. Pisa e Parma si annullano e non vanno oltre lo 0-0. Infine, netto 3-0 della Ternana in casa contro il Palermo: Partipilo, Moro e Palumbo i marcatori delle fere. In corso i due posticipi Reggina-Cosenza e Frosinone-Spal. Domani, alle 16.15, il programma si chiude con Sudtirol-Benevento e Como-Perugia.

L’Ascoli

Capitolo Ascoli. Per il Picchio una brutta prestazione. Nonostante il vantaggio firmato da Dionisi, nella ripresa la squadra di Bucchi si scioglie come neve al sole e incassa un’altra sconfitta. Nel finale bianconeri in dieci per l’espulsione di Bellusci. La posizione dell’allenatore dell’Ascoli, adesso, è più che mai in dubbio. Questo il commento di Bucchi a fine partita: «Non è stata una prestazione ottima come quella di Benevento, nel primo tempo abbiamo avuto il merito di passare in vantaggio contro un Modena ostico, abbiamo sfiorato il raddoppio; nella ripresa volevamo fare il secondo gol e indirizzare la gara, dovevamo essere più bravi a capitalizzare, poi in questo momento ogni episodio ci gira a sfavore. La squadra ha provato in tutti i modi a vincere, ma dovevamo essere bravi nella lettura e a capire che con un uomo in meno un pareggio ci poteva anche stare».