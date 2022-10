L’Ascoli sbanca Venezia e vola, il Frosinone vince a Cosenza e balza in testa alla classifica. Parma di misura

ASCOLI – Il campionato di Serie B si conferma tra i più belli del mondo. E continua a regalare emozioni. Sempre di più. Anche l’undicesima giornata di andata, infatti, si è aperta nel segno delle sorprese e dei gol d’autore. Con continui stravolgimenti in classifica e partire divertenti dal primo fino all’ultimo minuto.

I risultati

A cominciare dall’anticipo di ieri sera tra Bari e Ternana, al San Nicola. E’ finita 0-0, ma il risultato non rispecchia quanto visto in campo, visto che entrambe le formazioni hanno pigiato il piede sull’acceleratore per tutta la partita, sfiorando in più occasioni il colpaccio. Stesso risultato, oggi, ovvero 0-0 tra Benevento e Pisa, con la squadra di Cannavaro che continua a vivere un momento di grave difficoltà. Un gol di Del Prato, invece, consente al Parma di battere in casa per 1-0 il Como. Le reti di Brunori e Valente, poi, permettono al Palermo di uscire dal periodo di crisi e vincere 2-0 a Modena. Nonostante il vantaggio di Merola, il Cosenza perde in casa per 2-1 contro il Frosinone: gol ciociari siglati da Moro e Mulattieri. Cagliari e Reggina pareggiano 1-1: vantaggio sardo di Lapadula, pari calabrese con Gagliolo. Stesso risultato, 1-1, tra Spal e Sudtirol con i gol messi a segno da Meccariello per i locali e Zaro per gli ospiti. Termina 1-1 anche tra Genoa e Brescia: Jagiello in rete per i locali, pari per Cistana per le rondinelle. Domani 30 ottobre pomeriggio il posticipo tra Perugia e Cittadella alle 16.15, che chiuderà la giornata.

L’Ascoli

Menzione speciale per l’Ascoli, che espugna il Penzo di Venezia per 2-0. Bianconeri di Cristian Bucchi in vantaggio a metà ripresa con capitan Dionisi. Nel finale, dopo che i veneti restano in dieci per l’espulsione di Joronen per fallo da ultimo uomo, arriva il raddoppio di Collocolo. Per il Picchio è la terza vittoria consecutiva. Questo il commento di mister Bucchi al termine della partita: «Oggi sono sorridente perché mi diverto ad allenare la mia squadra, cosa impagabile per un allenatore. Ieri sera dopo cena quando noi guardavamo in tv Bari-Ternana, i ragazzi fra loro scherzavano, stavano morendo dalle risate, segno che stanno bene insieme e che riescono a fondersi. Merito dei nostri ‘vecchietti’ che sono eccezionali e trasmettono entusiasmo, oggi più che mai sono loro a trascinare questa squadra. Il sorriso non l’ho perso quando eravamo in burrasca, figurarsi ora. Oggi la squadra ha dimostrato di essere solidissima, siamo stati bravi a limitare gli attaccanti avversari, non abbiamo concesso nulla, non abbiamo mai avuto impressione di poter subire gol».

La classifica

Questa la classifica aggiornata del campionato di Serie B, dopo l’undicesima giornata: Frosinone 24; Genoa 22; Ternana 20; Reggina, Bari, Parma 19; Ascoli, Brescia, Sudtirol 18; Cagliari 15; Spal 14; Modena, Palermo 12; Pisa, Cittadella, Cosenza 11; Benevento 10; Venezia, Como 9; Perugia 7.