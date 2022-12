ASCOLI – Nel giorno della finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia, in Italia è stato protagonista il campionato di Serie B. Nel weekend, infatti, è andata in scena la 18esima giornata del girone di andata, che si concluderà domani sera con il posticipo, molto atteso, tra Perugia e Venezia. Vediamo, nel dettaglio, come è andata.

I risultati

Il turno si è aperto ieri con due anticipi. Nel pomeriggio, il Pisa ha rifilato un netto e pesante 3-0 al Brescia: per i toscani sono andati a segno Torregrossa e Gliozzi, con il secondo che è stato autore di una doppietta. In serata, invece, è terminato senza gol il big match del Granillo tra la Reggina, seconda in classifica, e il Bari. Oggi pomeriggio, invece, il clou della 18esima giornata. Colpaccio del Südtirol, che ha vinto per 2-0 sul difficile campo del Cittadella: reti altoatesine firmate da Nicolussi Caviglia e Odogwu nel corso del primo tempo, ma padroni di casa in dieci uomini dal 20’ per l’espulsione di Danzi. Vittoria in trasferta anche per l’Ascoli, che espugna per 3-1 Cosenza con le reti di Donati nel primo tempo e di Gondo e Collocolo nella ripresa (per i calabresi rete inutile di Nasti). Il gol di Rabbi, poi, consente alla Spal di vincere a Parma, mentre tra Modena e Benevento termina 1-1: ospiti avanti con Acampora, pari locale con Diaw. Infine, successo del Como per 3-0 in casa della Ternana: reti di Cutrone, Ambrosino e Mancuso. In serata spazio ai due posticipi domenicali: alle 18 fari accesi sul Barbera per lo scontro tra Palermo e Cagliari che ha tutto il fascino e il sapore di una sfida di serie A. Alle 20.45, invece, grande attesa anche per Genoa-Frosinone, visto che i ciociari sono primi in classifica e i liguri inseguono al quarto posto. Domani, come detto, il ‘monday night’ delle 20.30 tra Perugia e Venezia.

L’Ascoli

A proposito dell’Ascoli. Il Picchio e mister Bucchi resteranno insieme fino al 30 giugno del 2025. Ad annunciare il prolungamento del contratto con l’allenatore è direttamente la società bianconera. È stata così formalizzata la notizia anticipata da patron Pulcinelli nel corso della cena di Natale societaria. Con mister Bucchi hanno rinnovato il vice Mirko Savini, i collaboratori tecnici Flavio Giampieretti e Andrea Mazzantini e il preparatore atletico responsabile Iuri Bartoli. «Il rinnovo del tecnico bianconero e del suo staff è un attestato di stima e fiducia, il giusto riconoscimento alla serietà, alla professionalità e alla dedizione dimostrate nel percorso intrapreso l’estate scorsa», si legge nella nota ufficiale dell’Ascoli Calcio.

La classifica

Questa, infine, la classifica aggiornata dopo la 18esima giornata nel campionato di Serie B: Frosinone 36; Reggina 33; Bari 30; Genoa 27; Pisa, Parma, Südtirol, Ternana 26; Ascoli 25; Brescia 24; Cagliari, Benevento, Modena 22; Spal, Palermo 20; Venezia, Como, Cittadella 19; Cosenza 17; Perugia 13. Ovviamente, ci sono sei squadre che devono ancora giocare e che dunque hanno una gara in meno: Perugia, Venezia, Palermo, Cagliari, Genoa e Frosinone.