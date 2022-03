ASCOLI – Tanta sfortuna per l’Ascoli, che cade a Vicenza per 2-0, con due reti subite nei minuti conclusivi della partita e che manca la possibilità di risalire qualche posizione in classifica. I bianconeri, comunque, restano in piena zona playoff e, dopo la sosta, torneranno in campo il 2 aprile nel match casalingo contro il Pordenone. Non una bella prestazione, quella offerta dall’Ascoli, che però è stato punito proprio quando il pareggio sembrava il risultato più giusto per quanto visto in campo.

La formazione

Sottil deve rinunciare in extremis anche a Saric, Falasco e Botteghin, tutti e tre colpiti da attacchi influenzali. Nel 4-3-1-2 bianconero, davanti al portiere Leali, la difesa è composta da Salvi, Bellusci, Quaranta e Baschirotto. A centrocampo giocano Collocolo, Buchel e Caligara con Maistro a supporto delle punte Bidaoui e Dionisi. Nel Vicenza in campo dall’inizio gli ex ascolani Brosco, Cavion e Da Cruz. Panchina per l’altro ex, Padella. Oltre trecento i tifosi del Picchio nel settore ospiti dello stadio Menti.

Il primo tempo

Nel primo tempo, la prima chance è per l’Ascoli: al 10’, infatti, Dalmonte sbaglia il disimpegno e serve Dionisi che, a tu per tu con il portiere Grandi, si fa ipnotizzare e gli calcia addosso. Un minuto dopo, cross di Maistro dalla destra, sul secondo palo sbuca Quaranta, ma il pallone è alto sopra la traversa. Al 12’ Botta con il destro dalla lunga distanza di Dalmonte che non inquadra lo specchio della porta. Al 16’, calcio di rigore per il Vicenza per una spinta di Quaranta su Diaw: ma Leali è strepitoso e neutralizza il tiro di Da Cruz. Al 21’ Bellusci serve Dionisi, ma il capitano calcia a lato da buonissima posizione. Al 25’ ancora pericoloso il Vicenza: lancio di Bikel per il taglio di Dalmonte, controllo e destro in area che trova il miracoloso salvataggio di testa sulla linea di Bellusci.

La ripresa

Nella ripresa, al 5’ grande chance per Dionisi che, dopo una serie di rimpalli, colpisce il palo su imbucata di Maistro ma l’attaccante bianconero è in fuorigioco. Al quarto d’ora Sottil si gioca le carte Iliev, Ricci ed Eramo, ma l’Ascoli non si accende. Al 16’ ci priva Bidaoui, ma Grandi respinge il suo tentativo. Per il Vicenza entra Zonta e proprio lui sblocca la gara al 40’, depositando in rete la corta respinta di Leali sul precedente tiro di Meggiorini. Poco prima del recupero arriva il raddoppio: cross di Maggio, Leali devia il pallone che finisce sul corpo di Bellusci ed entra in rete. Finisce 2-0, dunque, con l’Ascoli che dovrà riscattarsi già nel prossimo match.

Gli altri risultati

Questi gli altri risultati della 31esima giornata di campionato, in attesa dei posticipi delle 16.15 Pordenone-Brescia e Spal-Cremonese: Frosinone-Benevento 2-0, Monza-Crotone 1-0, Parma-Lecce 0-0, Reggina-Cosenza 1-0, Ternana-Alessandria 3-0, Perugia-Como 0-1, Pisa-Cittadella 1-0.

La classifica

Ecco, infine, la classifica aggiornata di serie B, sempre in attesa dei verdetti dei due posticipi: Pisa 58; Monza 57; Lecce, Cremonese 56; Brescia 53; Benevento, Frosinone 51; Ascoli 49; Perugia 46; Cittadella 44; Reggina 43; Ternana, Como 41; Parma 39; Spal 32; Alessandria 25; Vicenza, Cosenza 24; Crotone 19; Pordenone 13.