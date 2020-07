L’Ascoli torna da Pisa a mani vuote. Decisivo per la salvezza il match con il Benevento

Pesantissima sconfitta per i bianconeri nella trasferta in terra toscana. Nell’ultima giornata al “Del Duca” arriverà la squadra di mister “Pippo” Inzaghi, da battere senza fare calcoli

PISA- A Pisa l’Ascoli doveva muovere la classifica per allontanarsi ancor di più dalla zona calda, invece all’“Arena Garibaldi” è arrivata una pesante sconfitta, anche se solo di misura, in cui l’Ascoli ha tentato di raddrizzare la gara in tutti i modi dopo la rete del pisano Siega al ‘44, ma non è riuscita a piazzare la zampata vincente che avrebbe consentito ai bianconeri di portare a casa almeno un punto. Ora la classifica torna ad essere preoccupante e, diversamente da come si dice al solito occorre, visto che manca una sola giornata al termine, osservarla bene ed iniziare a pensare a quello che potrebbe accadere.

Nell’ultima gara l’Ascoli ospiterà al “Del Duca” il Benevento, già promosso, che di certo non verrà a fare una passeggiata, conoscendo la sete di vittorie del mister “Pippo” Inzaghi. La salvezza dipenderà comunque dall’Ascoli, che dovrà pensare a battere i giallorossi senza fare tanti calcoli, essendo ora ad 1 solo punto dalla zona Play-Out, occupata attualmente da Perugia, Pescara e Cosenza. Certo non hanno aiutato i bianconeri le vittorie nella giornata odierna di Cosenza, Pescara e Trapani. Pesanti tonfi invece per Venezia e Perugia. Questa la classifica ad una sola gara dal termine: Benevento 83 punti (già promosso in A), Crotone 68 (già promosso in A), Spezia 58, Pordenone 57, Cittadella 55, Chievo 53, Pisa 53, Frosinone 53, Salernitana 52, Empoli 51, Cremonese 48, Virtus Entella 48, Venezia 47, Ascoli 46, Pescara 45, Perugia 45, Cosenza 43, Juve Stabia 41, Trapani 41, Livorno 21 (già retrocesso il LegaPro).

Le squadre al centro del campo prima del fischio d’inizio

Questo il tabellino della gara:

PISA-ASCOLI 1-0

PISA (4-3-2-1): Perilli; Birindelli (87′ Pisano), Caracciolo, Varnier, Lisi; Marin (77′ Meroni), De Vitis, Pinato (65′ Gucher); Siega, Soddimo (65′ Masucci); Marconi (87′ Vido). A disposizione: Dekic, Ingrosso, Benedetti, Pompetti, Minesso, Fabbro, Moscardelli. Allenatore: D’Angelo

ASCOLI (3-4-1-2): Leali; Ferigra, Valentini, Gravillon; Andreoni (70′ Padoin), Cavion (76′ Costa Pinto), Brlek (70′ Petrucci), Sernicola; Eramo (59′ Morosini); Ninkovic, Trotta (59′ Scamacca). A disposizione: Marchegiani, Brosco, Ranieri, Pucino, De Alcantara, Troiano, Matos. Allenatore: Dionigi

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

RETE: 44′ Siega

Così il centrocampista nerazzurro Nicholas Siega, autore del gol decisivo del match:«Siamo contenti perchè era una partita fondamentale, meritavamo questa vittoria. Siamo entrati in campo con la cattiveria giusta, è tutto molto bello. Aspettavo questo gol, lo dedico a mio figlio, a mia moglie e a Gori, il nostro portiere, che ha avuto un infortunio importante. Sono contento di aiutare la squadra in questa fase, io mi metto sempre a disposizione del mister e dei compagni. I nostri tifosi? Sono sempre presenti, anche ora che non è possibile essere allo stadio. Oggi sono stati tantissimi ad incitarsi da fuori. Play-Off? Il primo obiettivo era la salvezza, una volta raggiunta volevamo sognare. Adesso che siamo lì nei Play-Off ci crediamo».