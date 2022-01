Il difensore, ex Frosinone, ritrova ad Ascoli alcuni ex compagni come capitan Dionisi. Paganini è già a disposizione di Sottil

ASCOLI – Un altro colpo di mercato. L’Ascoli continua a rinforzarsi, in attesa di tornare in campo il 5 febbraio, al Del Duca, contro il Perugia. In queste ore è stato ufficializzato l’arrivo, a titolo definitivo, del difensore Luca Paganini, che si dice molto carico in vista della nuova avventura.

Le prime parole di Paganini

«Inizialmente della trattativa se ne stava occupando il mio agente, ma, col passare del tempo, mi sono informato, tante persone mi hanno consigliato di venire qui – spiega Paganini -. Comunque, avevo un’idea mia in testa: sapevo che questa era una squadra giovane, con voglia di fare e di mettersi in mostra e quindi è una sfida che ho accettato immediatamente. Con Federico Dionisi ho un legame forte da sempre, siamo rimasti sempre in contatto, nei giorni di trattativa l’ho sentito con più frequenza, siamo amici. Ha doti fuori dal normale, è un leader, un capitano, ha entusiasmo e carisma, mi ha parlato benissimo di questo posto, sono contentissimo di avere qui un capitano come lui. Ritrovo qui anche ragazzi che conosco di nome o per averli affrontati da avversari. Sono a completa disposizione del mister e della squadra – conclude il calciatore -. Mi piace molto inserirmi in area, nei ruoli sono abbastanza versatile, il mister mi posizionerà dove riterrà più utile».

Sabiri alla Sampdoria

Nel frattempo, si è chiusa ieri pomeriggio l’avventura di Abdelhamid Sabiri con l’Ascoli. Il giocatore tedesco-marocchino ha firmato un nuovo contratto con la Sampdoria. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto. Ci sono infatti diversi bonus legati al suo rendimento, dalle presenze ai gol passando per altri parametri, che possono incrementare in modo sostanzioso la somma. Inoltre l’Ascoli ha fatto inserire nell’accordo una percentuale (si parla del 20%) sulla futura rivendita.

Le altre di serie B

Per quanto riguarda le altre squadre di serie B, il Cosenza ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo del 24enne Voca. Il centrocampista ha firmato con i lupi un vincolo contrattuale che lo vedrà legato ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2024. La Spal invece ha deciso di puntare su Alfonso per blindare la propria porta. Il 34enne di proprietà della Cremonese potrebbe decidere di ripartire da Ferrara. Lì ad accoglierlo troverebbe Venturato, tecnico che in passato lo ha già allenato a Cittadella. Il Crotone è in chiusura per l’arrivo in prestito con obbligo di riscatto dell’esterno destro Marras, elemento in uscita dal Bari. Il Monza invece ha deciso di puntare sull’esperienza di Masiello per rinforzare il proprio reparto difensivo. L’esperto centrale del Genoa si aggiungerebbe agli acquisti che hanno visto finora finire in biancorosso Ramirez, Mancuso e Molina. Il Parma, infine, ha preso l’attaccante Simy dalla Salernitana.