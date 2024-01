Calcio: l’Ascoli rimonta il Bari, crollano Venezia e Sampdoria. Quante emozioni in Serie B

ASCOLI – L’Ascoli non muore mai e rimonta due gol al Bari, confermando di credere ancora fermamente alla salvezza. In testa, invece, il Parma batte a domicilio la Sampdoria e va in fuga, con il Venezia che cade clamorosamente a Cosenza. Questo, in sintesi, quanto accaduto nell’ultimo turno di Serie B, il 21esimo, andato in scena nel corso del weekend. Non sono mancati gol ed emozioni, come al solito, per un campionato che è sempre in grado di regalare grande spettacolo e risultati assolutamente a sorpresa.

I risultati

Ma è bene andare con ordine. Colpaccio del Parma, che espugna per 3-0 Marassi battendo la Sampdoria con le reti di Man, Mihaila ed Estevez. Il Cittadella, invece, cade sul campo della Ternana per 3-1: Carboni, Lucchesi e Pereiro in rete per gli umbri, inutile il momentaneo pari degli ospiti con Pandolfi. Successo strepitoso per la Feralpisalò che vince tra le mura amiche per 3-0 contro il Catanzaro: Kourfalidis, Compagnon e La Mantia i marcatori. Scoppiettante 2-2 tra Reggiana e Como, con Gondo e Girma che pareggiano le reti ospiti a firma di Gabrielloni e Cutrone. Pari per 1-1 tra Brescia e Sudtirol: Pecorino porta avanti gli altoatesini, Borrelli riporta in partita i locali. Il gol di Coda, nella ripresa, consente alla Cremonese di espugnare per 1-0 il campo dello Spezia, mentre il Pisa vince 3-1 a Lecco con i gol di Veloso, Calabresi e Mlakar che rendono inutile la rete locale di Lepore. Il Palermo, invece, supera in casa per 4-2 il Modena grazie alle firme di Segre, Brunori e la doppietta di Soleri (Battistella e Abiuso per gli emiliani). Stesso punteggio, 4-2, con cui il Cosenza supera tra le mura amiche il Venezia: tripletta di Tutino e gol di Marras per i calabresi, Busio e Gytkjaer per i lagunari. Infine, l’Ascoli rimonta il Bari sul 2-2: la doppietta di Mendes riequilibra le reti pugliesi di Sibilli e Edjouma.

Il commento

In casa Ascoli, dopo il 2-2 del Del Duca, ecco il commento del mister Fabrizio Castori: «La gara è iniziata con un rigore moderno, come lo chiamo, basta un soffio ed è rigore, è stato un episodio. Forse siamo stati un po’ superficiali, l’arbitro aveva detto al calciatore del Bari di rialzarsi e poi col Var è cambiato tutto. È stato l’ennesimo rigore in casa. Il secondo gol è stato una ripartenza. Poi, col Bari in doppio vantaggio, abbiamo perso un po’ di lucidità, ma non abbiamo mai mollato. Avevamo la convinzione di poter riprendere la partita, stiamo diventando squadra: rimontare due gol al Bari, dopo il pareggio di Parma, vuol dire che la squadra sta prendendo consistenza. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato una condizione atletica straordinaria, andavamo il doppio di loro. Col pareggio ci siamo resi giustizia da soli, riprendendo una gara che non era giusto perdere».

La classifica

Questa, infine, la classifica aggiornata nel campionato di Serie B dopo 21 giornate: Parma 45; Como 39; Cremonese, Venezia 38; Cittadella 36; Palermo 35; Catanzaro 33; Brescia 29; Modena 28; Bari 27; Pisa 26; Reggiana 25; Sudtirol, Cosenza 24; Sampdoria 23; Ternana 21; Lecco 20; Ascoli 19; Feralpisalò, Spezia 17.