Calcio, l’Ascoli al primo test di stagione: amichevole contro la Viterbese

In vista della ripresa del campionato di serie B, prevista per il 22 agosto, i bianconeri sono in ritiro a Cascia. Pulcinelli annuncia altri acquisti e visita la squadra

ASCOLI – Prima partita ufficiale per l’Ascoli edizione 2021-22. Domani, sabato 31 luglio a Cascia (Perugia) la squadra di Sottil affronterà in amichevole la Viterbese, formazione che milita in serie C. Per il nuovo gruppo bianconero un test preparatorio in vista degli ormai prossimi e importanti impegni di Coppa Italia e del campionato di serie B (esordio in casa il 22 agosto). Il mister artefice della salvezza nello scorso torneo cadetto, proverà probabilmente diverse soluzioni tecniche per verificare sia la condizione sia la qualità dei giocatori che ha a disposizione.

Baschirotto ultimo acquisto

Baschirotto con il direttore sportivo Lupo

Tra questi alcuni veterani come il capitano Federico Dionisi, ma anche molti nuovi arrivi, tra cui l’esperto attaccante Diego Fabbrini. L’ultimo acquisto della società di Corso Vittorio sia chiama Federico Baschirotto, giovane che spera di esordire in serie B. Ieri il Patron Massimo Pulcinelli in vista alla squadra in ritiro a Cascia, ha annunciato altri colpi di mercato a breve termine. E forse la rosa dell’Ascoli ne ha bisogno, per disputare un campionato meno sofferto di quello appena trascorso. L’amichevole con la Viterbese (a porte chiuse), in programma al Centro Sportivo Magrelli-Active sarà arbitrata da Matteo Marchetti di Ostia Lido.

Campagna abbonamenti in stand-by per il covid

Intanto la società ha comunicato che per il momento la campagna abbonamenti non può essere avviata, per via delle incertezze sull’evoluzione del covid. Sul fronte degli affari per il club cadetti, arrivano invece buone notizie. Perchè i diritti delle gare di serie B sono stati venduti all’estero da Heilbiz Media a Cliq digital Ag. Le partite potranno quindi essere viste sui vari canali anche in Austria, Germania e Svizzera.