Ascoli, iniziata la nuova avventura con il ritiro di Colli del Tronto

È iniziata ufficialmente venerdì 28 agosto la nuova stagione dell’Ascoli Calcio. All’Hotel “Villa Picena” di Colli del Tronto infatti, si sono ritrovati i 28 convocati insieme allo staff medico e tecnico. Tutto il gruppo si è prestato alle foto di rito all’esterno della struttura, intrattenendosi poi successivamente nel giardino dell’Hotel con il DG Ducci ed il DS Bifulco che hanno dato loro il benvenuto e presentato ufficialmente ai tesserati mister Bertotto e lo staff.

Questa la lista dei convocati, anche se si tratta di una lista provvisoria, visto che la società è ancora al lavoro per migliorare ancora la rosa che sarà messa a disposizione del mister:

PORTIERI:

BOLLETTA Luca, LEALI Nicola, ZIZZANIA Nunzio

DIFENSORI:

BROSCO Riccardo, DE ALCANTARA Miguel, LAVERONE Lorenzo, MAURIZII Emanuele, PUCINO Raffaele, QUARANTA Danilo, SEMERARO Francesco, TOFANARI Niccolò

CENTROCAMPISTI:

CAVION Michele, CHAJIA Moutir, COSTA PINTO Diogo, ERAMO Mirko, GERBO Alberto, PADOIN Simone, PETRUCCI Davide, SCORZA Christian

ATTACCANTI:

BERETTA Giacomo, D’AGOSTINO Mattia, DI FRANCESCO Davide, GANZ Simone Andrea, INTINACELLI Francesco, MATOS Ricardo, NINKOVIC Nikola, ROSSETI Valerio Lorenzo, TASSI Edoardo.

Saranno inizialmente assenti Chajia, De Alcantara e Ninkovic che si aggregheranno al gruppo successivamente.

Simone Padoin in posa con la nuova maglia

È stata anche l’occasione per presentare per la prima volta la nuova maglia bianconera speciale, griffata Nike, anche quest’anno al fianco del club. Sarà la maglia ufficiale da gioco, insieme alla più tradizionale bianconera della stagione scorsa. Si tratta, in particolare, di una maglia fuori catalogo, lo scollo è a V, il davanti è a righe verticali bianche e nere, ognuna inframmezzata da una sottile riga grigia (su bianco) e bianca (su nero). La particolarità è l’effetto ottico che le righe nere creano nella parte superiore della maglia: una diagonale immaginaria verso l’alto che ben si sposa con la direzione del “baffo” argento, la cui punta è tradizionalmente rivolta in alto. Il retro maglia è total black e interamente traspirante.

Dalla giornata di oggi invece, il gruppo si trasferirà all’Hotel “Il Casale” di Colli del Tronto, svolgendo due sedute di lavoro, con orari 9:30 e 18:00. Stabilito infine anche un primo programma di amichevoli:

– VIS PESARO-ASCOLI domenica 6 settembre, ore 18:00, Stadio Comunale “Tonino Benelli” di Pesaro;

– ALMA J. FANO-ASCOLI giovedì 10 settembre, ore 18:00, Stadio Comunale “Mancini” di Fano.

Da segnalare, proprio nella giornata di ieri l’annuncio della società che «comunica che il tesserato Alberto Gerbo nella giornata di ieri non si è aggregato al gruppo-squadra in quanto, al rientro dalle ferie, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, asintomatico, non ha potuto, quindi, raggiungere Ascoli perché in isolamento fiduciario presso la propria abitazione».