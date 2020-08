Festeggiata la burrascosa salvezza, giunta dopo una roboante sconfitta casalinga conto il Benevento per 4-2 dopo ben 4 cambi di allenatori, Zanetti, Stellone, Abascal e Dionigi, la società si è data qualche giorno di tempo per riflettere sul come ripartire per la prossima stagione che è già alle porte, con il torneo di serie B che inizierà il prossimo 26 settembre.

Il contratto di mister Dionigi prevedeva il rinnovo automatico in caso di salvezza quindi, inizialmente, tutto lasciava presagire la conferma del mister bianconero. Col passare dei giorni, però, l’ipotesi della conferma del mister si è raffreddata. Proprio nella notte di Ferragosto il mister ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio che ha il sapore dell’addio, scrivendo così: «Comunque…per sempre nel mio cuore…», concludendo la frase con un cuore nero, che sta a simboleggiare i colori dell’Ascoli Calcio.

La riconferma era stata anche auspicata dalla tifoseria bianconera, che ha riconosciuto in pieno il lavoro e l’attaccamento ai colori bianconeri dimostrati dal mister nel poco tempo che ha avuto a disposizione per compiere quello che, agli occhi di molti, è sembrato un vero e proprio miracolo: 14 punti in 9 gare giocate, che hanno risollevato le sorti della squadra dopo un avvio post-lockdown pessimo.

Il patron dell’Ascoli Calcio Massimo Pulcinelli

Anche il patron Massimo Pulcinelli è voluto intervenire sulla questione, per fare chiarezza alle tante voci che si sono susseguite in questi giorni con un post: «Tranquilli ragazzi, non sta cambiando proprietà e mister Dionigi ha un contratto di un anno con noi. Ci ha contattati il suo procuratore chiedendo il triplo dell’attuale ingaggio… ma troveremo una soluzione. Passate un buon Ferragosto. Sempre F.A.C., Forza Ascoli Carica!».

Nei prossimi giorni sicuramente la situazione mostrerà maggiore chiarezza e presto, molto presto, la società dovrà affidare la panchina ad un tecnico, che sia Dionigi o un nuovo successore. La scelta del mister è infatti elemento essenziale da cui dover ripartire per programmare la nuova stagione, che vedrà un mercato sempre più difficile dopo l’emergenza Covid, e soprattutto un Ascoli da rifondare in larga parte. I tanti prestiti ed i risultati ottenuti, assolutamente da migliorare, impongono una rivoluzione della rosa con un adeguato rafforzamento della squadra, per non ripetere una stagione così complicata.

Intanto proseguono play-off e play-out di serie B. Per la parte alta della classifica, dopo le promozioni di Benevento e Crotone, c’è attesa per la finalissima di andata Frosinone-Spezia, ossia l’ottava e la terza classificata, per stabilire l’ultima squadra che salirà in A. Naturalmente lo Spezia, a cui basterebbe pareggiare entrambe le gare, parte avvantaggiato, con il ritorno in casa. Il Frosinone invece, che ha deluso in campionato acciuffando i Play-Off solo all’ultima giornata, non ha nulla da perdere ed in questi casi potrebbe essere un vantaggio.

Finale drammatico invece nel play-out tra Perugia e Pescara, arrivate a pari punti in campionato. Stesso identico risultato di 2-1 nelle due gare di andata e ritorno, e sfida decisa ai rigori al “Curi” di Perugia. Alla fine hanno prevalso gli abruzzesi grazie agli errori dal dischetto di Galano (Pescara), Buonaiuto (Perugia) e Iemmello (Perugia). Da segnalare come l’errore decisivo per la retrocessione degli umbri sia venuto proprio dal giocatore risultato alla fine il vicecannoniere del torneo con 19 reti.