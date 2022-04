Per i bianconeri una brutta prestazione. Ora occorrerà riscattarsi domenica pomeriggio (10 Aprile), in casa, contro la Reggina

ASCOLI – Poteva forse essere l’occasione per ipotecare, o quasi, i playoff. Ma l’Ascoli resta saldamente al settimo posto, col vantaggio dal Perugia, prima squadra fuori dalla griglia spareggi, che scende da 5 a 4 punti (0-0 umbro a Cittadella). In Brianza, dove l’Ascoli non ha mai vinto in 8 precedenti tra i cadetti, finale già scritto dopo meno di mezz’ora. Prossimo impegno, per il Picchio, domenica alle 15.30 allo stadio Del Duca contro la Reggina per la quintultima giornata di campionato.

La formazione

Sottil è senza D’Orazio, Eramo Felicioli e Quaranta e all’ultimo perde per un risentimento muscolare Tsadjout. Recuperati Leali, Dionisi e Maistro, ma solo per la panchina. Il tecnico bianconero sorprende sistemando i suoi con un inedito 3-4-2-1 con Guarda in porta, Bellusci, Botteghin e Falasco in difesa, Baschirotto e Paganini larghi, Collocolo e Buchel in mezzo con Ricci e Saric a supporto di Iliev.

La partita

Al 16′ il Monza è già avanti: dopo una punizione di Barberis deviata sulla traversa da Guarna, tap in vincente di Valoti. Il 2-0 al 28′ grazie al rigore trasformato dal danese Gytkjaer e concesso dall’arbitro Gariglio di Pinerolo per un fallo di Botteghin su Ciurria. L’Ascoli recrimina prima del riposo, quando Antov, già ammonito, dopo un fallo su Saric a centrocampo viene graziato dal direttore di gara. Nella ripresa Sottil inserisce Dionisi e Salvi e richiama in panchina Ricci e Botteghin. Confermata la difesa a 3. Bianconeri più propositivi, incoraggiati anche dai 196 tifosi al seguito, ma poco incisivi sotto porta. Spazio a una protesta per parte: al 70′ il duro intervento di Falasco su Dany Mota a centrocampo, con Gariglio che non estrae il secondo giallo; due minuti più tardi il contatto tra d’Alessandro e Dionisi in area brianzola, col capitano bianconero che reclama, invano, il rigore. Non succede più niente. Finisce con la sconfitta numero 11 per l’Ascoli, mentre il Monza si porta a meno 3 dalla capolista Cremonese.

Il commento del mister

Al termine della partita è stato questo il commento di mister Sottil dalla sala stampa dello U-Power Stadium: «Abbiamo giocato a viso aperto, aggressivi, abbiamo creato situazioni importanti dentro l’area sullo 0-0, potevamo andare in vantaggio noi, non l’abbiamo fatto, poi siamo stati puniti da due situazioni. Dovevamo stare più attenti sulla palla persa in occasione della prima punizione e dovevamo essere più svelti e pronti a proteggere il nostro portiere; sul rigore Eric non ha visto l’uomo sbucare da dietro. Peccato, c’è rabbia, ma rimane una grande prestazione, sono contento dei ragazzi, devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto, non ci dimentichiamo che di fronte avevamo il Monza, abbiamo giocato a viso aperto, alla pari, poi quando si perde nessuno è contento».

Gli altri risultati

Questi gli altri risultati della 33esima giornata di campionato: Pordenone-Frosinone 2-0, Spal-Cosenza 2-2, Cremonese-Alessandria 2-1, Reggina-Benevento 0-3, Ternana-Lecce 1-4, Parma-Como 4-3, Cittadella-Perugia 0-0, Vicenza-Crotone 1-1, Pisa-Brescia 0-0.

La classifica

Ecco, infine, la classifica aggiornata del campionato di serie B a cinque giornate dalla fine: Cremonese 63; Lecce 62; Monza 60; Pisa 59; Brescia 58; Benevento 57; Ascoli 52; Frosinone 51; Perugia 48; Parma, Cittadella 45; Como, Ternana, Reggina 44; Spal34; Alessandria 26; Vicenza, Cosenza 25; Crotone 21; Pordenone 17.