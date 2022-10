ASCOLI – Con la vittoria dell’Ascoli sul Cagliari, nel posticipo del lunedì sera, si chiude la decima giornata del campionato di serie B, come sempre caratterizzata da tante sorprese. Cambia tutto, infatti, sia in testa alla classifica che in coda. Andiamo a vedere nei dettagli quanto accaduto in questo turno del torneo cadetto.

I risultati

Davanti a tutti, in graduatoria, ci sono Frosinone e Genoa, che hanno ottenuto due grandi colpacci. I ciociari, infatti, hanno vinto in casa contro il Bari per 1-0, grazie al gol siglato nel recupero da Borelli. I liguri, invece, hanno espugnato per 2-1 il campo della Ternana, capolista fino a quel momento. Al vantaggio umbro firmato da Favilli nel primo tempo, nella ripresa ha risposto il Genoa con la doppietta di Coda. Exploit clamoroso del Perugia. Nel giorno del ritorno di Castori in panchina, dopo le dimissioni di Baldini, i biancorossi vincono 3-2 a Reggio Calabria contro la forte Reggina di Pippo Inzaghi. Il Perugia va addirittura sul 3-0 con la doppietta di Melchiorri e il gol di Di Serio, prima della parziale rimonta calabrese con i gol di Gori e Fabbian. Il Palermo non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Cittadella, mentre al S üdtirol basta la rete di Nicolussi Caviglia per battere il Parma, in casa, per 1-0 e continuare a volare in classifica. Pari e patta tra Brescia e Venezia: al Rigamonti finisce 1-1 con le reti di Ndoy per i padroni di casa e Crnigoj per i lagunari. Goleada della Spal, che batte tra le mura amiche il Cosenza addirittura per 5-0. La prima vittoria di mister De Rossi sulla panchina ferrarese è firmata da Moncini, Dickmann, l’autogol di Panico e le reti di Maistro e Peda. Il Pisa batte il Modena per 4-2 in terra toscana. Per i nerazzurri in rete Torregrossa (doppietta), Masucci e Gliozzi. Bonfanti e Magnino, invece, i marcatori emiliani. Infine, il Como supera per 2-1 il Benevento con la doppietta di Cerri che rende inutile il momentaneo pari di Leverbe. A fine partita il tecnico dei campani Cannavaro rassegna le dimissioni, che vengono però respinte dal presidente Vigorito.

L’Ascoli

Nel posticipo del lunedì, poi, grande vittoria dell’Ascoli. Al Del Duca, davanti a circa settemila spettatori, i bianconeri di Cristian Bucchi battono il Cagliari per 2-1. Nel primo tempo, al 33’, Lungoyi viene atterrato in area dal portiere Radunovic in uscita: per l’arbitro e rigore e capitan Dionisi non sbaglia. Nella ripresa, il portoghese Pedro Mendes, appena entrato, firma il raddoppio, prima che il Cagliari dimezzi lo svantaggio con Pavoletti. Nel finale espulso Falasco per doppia ammonizione, ma l’Ascoli regge e conquista i tre punti.

La classifica

Questa la classifica del campionato di Serie B dopo dieci giornate: Frosinone, Genoa 21; Ternana 19; Reggina, Bari 18; Brescia, Südtirol 17; Parma 16; Ascoli 15; Cagliari 14; Spal 13; Modena 12; Cittadella, Cosenza 11; Pisa 10; Benevento, Venezia, Palermo, Como 9; Perugia 7.