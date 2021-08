Il 20enne arriva dal Genoa ma si è messo in evidenza nelle giovanili della Juventus e in Nazionale

ASCOLI PICENO – Un altro acquisto per l’Ascoli calcio, ad una settimana dall’inizio del nuovo campionato di serie B. Si tratta del 20enne Elia Petrelli, acquisito a titolo temporaneo dal Genoa. Un giovane attaccante molto promettente che ha già esordito nel campionato cadetto con la Reggina e ha fatto parte delle Nazionali Under 16, 18 e 19 segnando anche 3 reti.

In evidenza in serie C con la Juventus Under 23

Nato a Cesena nel 2001, Petrelli è cresciuto nei settori giovanili di Cesena (fino all’Under 15) e Juventus, club con cui ha conquistato nell’Under 17 il titolo di capocannoniere nella stagione 2017/18 con 23 reti all’attivo. Dopo l’esordio nella stagione 2018/19 in Serie C nell’Under 23 bianconera, il centravanti trova continuità nella seconda squadra della Juventus nella prima parte della stagione scorsa, mettendosi in luce nelle 15 presenze collezionate, condite da 5 gol (ben tre in Juventus U23-Pistoiese) e 4 assist.

Insomma un ragazzo che può essere molto utile al reparto offensivo dell’Ascoli stagione 2021/2022, rimasto in parte sguarnito dopo la partenza di Baijc. Vedremo a breve come il tecnico Sottil lo utilizzerà in campo, magari in fase di supporto all’esperto bomber Dionisi o magari in un altro ruolo.

Dopo due giorni di riposo, seguiti al match di Coppa Italia con l’Udinese ( bianconeri sconfitti per 3-1) l’Ascoli torna ad allenarsi al Picchio Village. L’esordio in campionato domenica 22 agosto allo stadio Del Duca contro il Cosenza