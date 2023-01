Calcio: l’Ascoli affondato dal Palermo, Reggina gelata a Bolzano, Bari in crisi. Tante delusioni in Serie B

ASCOLI – Grandi sorprese e forti delusioni, come al solito, hanno caratterizzato il weekend nel campionato di serie B. È andato in scena, infatti, il 22esimo turno, ovvero la terza giornata del girone di ritorno, che in realtà si concluderà oggi pomeriggio con il posticipo tra la capolista Frosinone e il Benevento: match in programma alle 16.15. Intanto, però, vediamo quali sono stati i risultati delle altre sfide del fine settimana.

I risultati

A spiccare, indubbiamente, è stata la sconfitta della Reggina, che era seconda in classifica alla vigilia della 22esima giornata, è che è stata superata a Bolzano dal Sudtirol per 2-1: la doppietta di Odogwu, per gli altoatesini, è servita a rendere inutile la rete calabrese firmata dall’inossidabile Menez. Ne approfitta parzialmente il Genoa, che non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Pisa ma che comunque scavalca proprio la Reggina al secondo posto. Grande prestazione del Cagliari, che da quando è arrivato Ranieri in panchina ha cambiato marcia: i sardi, in casa, battono 2-1 la Spal con i gol di Altare e Lapadula, mentre per i ferraresi ha segnato Celia il gol del pari momentaneo. Con lo stesso punteggio, 2-1, la Ternana batte il Modena: Ghiringhelli e Favilli indirizzano il match, per gli ospiti dimezza lo svantaggio Falcinelli. Colpaccio del Como, che con la rete di Baselli espugna Brescia per 1-0, mentre la doppietta dell’attaccante Di Serio consente al Perugia di vincere a sorpresa a Bari per 2-0. La rete di Florenzi, arrivata in apertura di gara, regala al Cosenza la vittoria per 1-0 contro il Parma, mentre Venezia e Cittadella chiudono sull’1-1: marcatori Pohjanpalo per i lagunari e Antonucci per gli ospiti. Infine, oggi pomeriggio sconfitta casalinga dell’Ascoli contro il Palermo per 2-1.

L’Ascoli

Per quanto riguarda la squadra picena, allenata da Cristian Bucchi, si è trattata di un’altra delusione. Dopo il pari di Ferrara di sabato scorso, infatti, ci si aspettava un po’ di continuità. Invece, al Del Duca a sorridere è solo il Palermo. I rosanero passano in vantaggio al quarto d’ora del primo tempo con Brunori. Poi, nella ripresa, al 18’ Bucchi inserisce sia Dionisi che il neo acquisto Forte (entrambi inizialmente in panchina a beneficio della coppia d’attacco composta da Ciciretti e Gondo). Proprio Forte, in mischia, realizza il gol dell’1-1. Al 26’ Leali para il rigore di Brunori, ma l’attaccante ospite si rifà a dieci minuti dalla fine e sigla il definitivo 2-1 a favore del Palermo.

La classifica

In attesa del posticipo delle 16.15 tra Frosinone e Benevento, che dunque hanno entrambe una gara in meno, ecco la classifica di Serie B aggiornata dopo la 22esima giornata di campionato: Frosinone 45; Genoa 40; Reggina 39; Sudtirol 35; Bari 33; Cagliari, Ternana 32; Pisa, Palermo 31; Parma 30; Modena 28; Ascoli, Como 26; Brescia 25; Spal, Cittadella 24; Benevento, Perugia 23; Venezia, Cosenza 21.