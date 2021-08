Calcio, arriva Udinese-Ascoli di Coppa Italia: Sottil convoca 22 giocatori

ASCOLI PICENO – Riprendono le gare ufficiali della stagione calcistica 2021/22. Dopo l’ottima prova in amichevole contro il Napoli – sconfitta di misura 2-1 – l’Ascoli domani, venerdì 13 agosto affronterà nei 32esimi di finale di Coppa Italia l’Udinese, squadra che milita in serie A. Mister Sottil ha diramato le convocazioni per il match che si disputerà in Friuli, alla Dacia Arena alle ore 20.45. In totale sono 22 i giocatori che il tecnico piemontese ha scelto per la difficile gara unica con l’Udinese.

Nella rosa dell’Ascoli torna Saric

Tra loro anche il centrocampista Dario Saric, che lo scorso campionato di serie B è stato tra i protagonisti della salvezza. Indisponibili invece per il momento sia Caligara che Sabiri, due pilastri della formazione bianconera. Venendo dunque ai convocati, troviamo i portieri Leali, Guarna e Raffaelli, tra i difensori Avlonitis e i nuovi acquisti Baschirotto e Botteghin, poi D’Orazio, Quaranta, Salvi e Tavcar. Per il centrocampo sono sette i giocatori a disposizione di Sottil : Buchel, Castorani, Collocolo, Eramo, Franzolini, Lico e Saric. In attacco sono pronti Bidaoui, D’Agostino, Dionisi, Fabbrini e Ventola.

Mister Sottil

In campo per vincere

L’allenatore ha chiesto ai suoi ragazzi di mettere in campo con l’Udinese, la stessa mentalità apprezzata in occasione del match con il Napoli: «Andiamo in campo sempre e solo per vincere – afferma Sottil -, abbiamo gran rispetto per l’avversario, ma noi dobbiamo forgiare la nostra identità, un’identità fatta di lavoro, concentrazione, fame, entusiasmo, compattezza di gruppo. Al centro del progetto c’è il ‘noi’ e non l’ ‘io’, e questo dobbiamo sviluppare contro qualsiasi avversario».

Biglietti per la prima giornata di serie B

Intanto si avvicina anche la prima partita del campionato di serie B. La società informa che per l’esordio di domenica 22 agosto al Del Duca contro il Cosenza, i biglietti saranno messi in vendita ad iniziare da martedi 17 agosto. I tagliandi possono essere acquistati solo online, ad eccezione degli Over 65 che potranno recarsi in quattro punti vendita abilitati della città.