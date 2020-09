I dorici si sono imposti 1-4 sull'Osimana grazie alle reti di Falconieri (2), Marabese e Mariano. Per i padroni di casa in rete l'ex Camillucci

OSIMO – Il precampionato dell’Anconitana di Marco Lelli è terminato ieri pomeriggio con la vittoria sul campo dell’Osimana, squadra di Promozione. I biancorossi si sono imposti per 1-4 dando appuntamento a tutti a sabato 26 settembre quando, alle 15.30 al Bianchelli di Senigallia, affronteranno il Marina per la prima giornata di campionato dei Eccellenza.

Nel test disputato al Diana, dopo un primo tempo avaro di occasioni da una parte e dall’altra, i padroni di casa sono andati in vantaggio con l’ex di giornata Camillucci (su calcio di rigore) prima di subire aggancio e sorpasso ad opera del capitano dorico Falconieri (un penalty e un bel diagonale per lui). L’allungo è stato poi griffato da Marabese e Mariano, che hanno spinto la partita ai titoli di coda. Nei dorici esordio positivo per Zanon ma anche per Cecci, Ruggiero e Seck. Lunedì 21 settembre la ripresa degli allenamenti al Dorico alle ore 15.00.

Proprio al Dorico, ieri mattina, si è svolta la cerimonia di consegna della chiavi dell’impianto. Alla presenza del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, dell’assessore allo sport Andrea Guidotti e dell’ingegnere comunale Vincenzo Moretti, il presidente dell’Anconitana Stefano Marconi ha ricevuto formalmente la gestione dell’impianto per i prossimi tre anni che tornerà ad essere a tutti gli effetti la nuova-vecchia casa dell’Anconitana. Insieme al patron biancorosso c’erano anche il vicepresidente Robert Egidi e il team manager Damiano Morra.

OSIMANA – ANCONITANA 1-4

OSIMANA (4-4-2): Chiodini; Gatto, Patrizi, Bellucci, Pasquini; Antenucci, Proesmans, Camillucci, Madonna; Alessandroni, Donzelli A disp: Belli, Baro, Saracchini, Rosciani, Fanesi, Carrelli, Montesano, Orlandini.

All. Mobili

ANCONITANA (4-3-3): Marcantongnini; Terranova, Boninsegni, Ibojo, Bartolini; Magnanelli, Zanon, Palladini; Marabese, Falconieri, Kerjota A disp: Ruggiero, Seck, Sbarzella, Mariano, Strappato, Candiu, Morresi, Maiolatesi, D’Amuro, Cecci.

All. Lelli

Reti: 1st Camillucci (rig.), 5st (rig.) e 12st Falconieri, 19st Marabese, 33st Mariano