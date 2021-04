Anconitana, Marcantognini commenta la vittoria all’esordio con la Jesina

JESI- Tra gli artefici principali della vittoria dell’Anconitana sul campo della Jesina, maturata per 0-1 con rete di Frinconi, c’è sicuramente il portiere biancorosso Gianluca Marcantognini. Con una serie di interventi da campione, il numero uno dorico ha messo le mani sui “primi” tre punti stagionali chiudendo ripetutamente lo specchio dinanzi alle incursioni leoncelle: «Portiamo a casa tre punti pesanti, soprattutto per la modalità. La squadra ha sofferto mostrando gran voglia di vincere, in questo mini-torneo non c’è nulla di scontato e dal punto di vista agonistico bisogna sempre mettere qualcosa in più».

Sulle settimane di preparazione e sul duello per la titolarità con il giovane Lorenzo Ruggiero: «Il campo e le scelte spettano al mister, io posso solo lavorare nel miglior modo possibile. Capita spesso di arrivare in squadre blasonate e di doversi giocare il posto. È giusto così, chi sta meglio va in campo». L’Anconitana sfrutterà un giorno di riposo e poi si ritroverà al Dorico martedì alle 15.00 per iniziare la settimana in vista della sfida di domenica al Del Conero (ore 16.30) con la Vigor Senigallia.