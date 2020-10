Anconitana, Lelli: «Una vittoria che ci voleva, adesso al lavoro»

ANCONA- La vittoria per 2-4 in casa del Valdichienti Ponte in Coppa Italia ha dato parzialmente respiro all’Anconitana dopo l’inizio stentato in campionato (un solo punto raccolto su sei disponibili nelle sfide con Marina e Vigor Senigallia). Marco Lelli ha indicato ai suoi la via da seguire in vista del match interno di domenica contro il Servigliano: «Questa vittoria ci voleva, soprattutto per il momento che stavamo vivendo. Non siamo ancora la squadra dei sogni, c’è tanto da lavorare per esserlo. Sicuramente abbiamo dimostrato di poter far risultato su ogni campo ma ci vuole equilibrio nelle valutazioni. Non era tutto da buttare prima e non è tutto oro adesso».

In attesa di Montefano-Valdichienti Ponte (21 ottobre) e Anconitana-Montefano (4 novembre) che determineranno quale squadra avanzerà nel tabellone al secondo triangolare, il tecnico anconetano si è rivolto anche ai suoi attaccanti Tito Marabese e Vito Falconieri: «Stanno facendo bene e sono molto contento di averli in squadra. Li voglio sempre più cattivi in zona gol, possono fare ancora più reti di quelle che fanno (Falconieri ha realizzato lo 0-1 mentre Marabese l’1-3 e l’1-4). Davanti alla porta dobbiamo ambire sempre al massimo».

Intanto, per via della proroga al 15 ottobre del Dpcm ministeriale anche domenica prossima al Del Conero per Anconitana-San Marco Lorese Servigliano si giocherà a porte chiuse. Per via dei nove giocatori della Sangiustese in quarantena, in aggiunta, è a forte rischio la disputa di Sangiustese – Anconitana quarta giornata di campionato in programma per il 18 ottobre.