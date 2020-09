Anconitana, insieme a Boldrini arrivano altri innesti in entrata

ANCONITANA- Michele Boldrini (’85) è un nuovo giocatore dell’Anconitana. Il trequartista perugino ha messo nero su bianco alla sua nuova avventura biancorossa e già da oggi sarà a disposizione di mister Marco Lelli. Con il suo arrivo la rosa anconetana guadagna un elemento molto esperto per la categoria con un passato importante maturato con le maglie (tra le altre) di Pisa, Reggiana e Spezia. Nel suo passato anche una presenza in Serie B con la maglia del Perugia, società con cui ha militato anche in C1. Boldrini, nell’esperienza di Matelica, ha giocato anche insieme a Luca Bartolini che oggi ritroverà sotto la bandiera dorica.

Insieme al calciatore umbro, la società del presidente Stefano Marconi è pronta ad ufficializzare altri tre colpi. Il primo è il playmaker senegalese Ndiaga Seck (’99), cresciuto nel Parma ed ex Campobasso e Flaminia Civitacastellana, nell’ultima stagione in Serie B croata. Gli altri innesti sono molto giovani, entrambi 2001 e quindi under, e provengono rispettivamente dal Genoa e dall’Arezzo. Dal Grifone arriva il portiere Lorenzo Ruggiero mentre dalla Toscana è giunto all’ombra del Conero Tommaso Cecci che lo scorso anno ha giocato anche con il Grumentum Val d’Agri (D).

Questi colpi da soli non bastano. All’Anconitana servono almeno altri tre innesti, un difensore centrale, un under 2002 e una punta centrale ed è per questo che la società continua a lavorare a questo proposito. Intanto, sul campo, prosegue anche la preparazione di Falconieri e soci che sabato alle 15.30 saranno di scena per un altro test amichevole nella tana dell’Osimana (Promozione).