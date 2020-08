Anconitana, a centrocampo è ufficiale l’innesto di Alessio Palladini

Il centrocampista classe '99 nell'ultima stagione in forza alla Sangiustese ha firmato con i dorici e sarà subito a disposizione di mister Marco Lelli già dalla preparazione. In biancorosso arriva anche l'under Bartoli ('02)

ANCONA – Alessio Palladini, centrocampista classe 1999, è un nuovo giocatore dell’Anconitana per la prossima stagione di Eccellenza. Il nero su bianco è arrivato ieri con il mediano di San Benedetto del Tronto che sarà regolarmente a disposizione di mister Marco Lelli dall’inizio della preparazione atletica dei dorici (fissato per il 19 agosto).

Palladini, figlio di Ottavio (ex bandiera come giocatore e allenatore della Sambenedettese), coniuga la giusta dose di quantità e qualità nella zona nevralgica del campo.

Tantissime presenze nell’ultima stagione alla Sangiustese (D), nel suo passato il ventunenne ha vestito le maglie di Porto Sant’Elpidio (Eccellenza), Giulianova (D), Grottammare (Eccellenza) e San Nicolò (D). La trafila giovanile l’ha svolta nel vivaio del Teramo.

Non è stata la sola ufficialità della giornata di ieri. Alla corte di Lelli è arrivato anche il difensore under Filippo Bartoli (’02), l’ultimo anno alla Fermana ma di scuola Parma di cui si parla un gran bene.