Anconitana, Ambrosini firma il blitz a Porto d’Ascoli

I dorici di Umberto Marino si sono imposti al Ciarrocchi sfruttando una doppietta dell'attaccante fanese. Per i padroni di casa il momentaneo pari è stato messo a segno dall'under Verdesi

PORTO D’ASCOLI- Una doppietta di Alex Ambrosini regala all’Ancontiana tre punti d’oro sul campo del Porto d’Ascoli. Un successo che consente ai dorici di restare in vetta alla classifica tallonati, alle spalle, da Castelfidardo, Atletico Gallo, Colbrodolo e Montefano tutte vittoriose nei rispettivi impegni di campionato.

Al Ciarrocchi la formazione di Umberto Marino gioca una partita di carattere, portandola sui suoi binari nel momento forse più difficile. 0-1 il risultato della prima frazione grazie ad una bordata da fuori area griffata proprio da Ambrosini. Nella ripresa il pareggio dei locali messo a segno dall’under Verdesi, bravo e fortunato ad incunearsi tra le maglie biancorosse e trovare il gol del pari. Il definitivo 1-2 porta ancora la firma dell’attaccante fanese, nell’occasione rapinatore d’area di rigore sugli sviluppi di un’indecisione della retroguardia ascolana. Alla fine è festa dorica sotto il settore dei tifosi biancorossi che hanno incitato Visciano e soci dal primo all’ultimo minuto di gioco.

SALA STAMPA

Umberto Marino (Allenatore Anconitana): «Sono tre punti importantissimi perchè avevamo davanti un avversario forte con tanti giocatori importanti. La squadra ha meritato di avere carattere. Anche il campo sintetico ha influito. Ambrosini? Erano diverse partite che andava vicino al gol colpendo pali e traverse. Ho deciso di passare dopo pochi minuti al 4-4-2 perchè il 4-2-3-1 non mi convinceva».

Alex Ambrosini (Attaccante Anconitana): «Felice per i gol ma dietro c’è un grande lavoro da parte di tutta la squadra. Portar via dei punti dal Ciarrocchi non è mai facile, ora ci godiamo la vittoria e poi torniamo a lavorare con impegno. Voglio solo fare il massimo partita dopo partita».