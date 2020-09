Pubblicato il calendario di Eccellenza: la Vigor Senigallia col San Marco, poi l’Anconitana

SENIGALLIA – Finalmente l’Eccellenza si avvicina. Ieri pomeriggio, martedì 8 settembre, la Figc Marche ha pubblicato il calendario ufficiale del campionato 2020/2021 e si partirà domenica 27 settembre. La Vigor giocherà le partite casalinghe allo stadio Bianchelli la domenica alle ore 15 e si partirà proprio in casa contro il San Marco Servigliano Lorese. Seconda giornata, sette giorni dopo, subito derby con l’Anconitana (il ritorno contro i biancorossi sarà il 31 gennaio al Bianchelli). Una partita, quella contro l’Anconitana, che sta già facendo animare i tifosi visto il grande blasone dei due club e la rivalità sportiva.

Si proseguirà senza pause fino al 27 dicembre, poi in campo anche il 3 e il 6 gennaio contrariamente agli anni passati. Una scelta quasi obbligata vista la partenza in ritardo per via del covid-19. Il girone di andata terminerà il 17 gennaio, mentre l’ultima giornata di campionato sarà il 16 maggio.

Intanto il centrocampista rossoblu Andrea Lazzari analizza i nuovi arrivati e il campionato alle porte: «I nuovi arrivati si stanno integrando bene, si mettono a disposizione e vedo grande dedizione. Il campionato avrà tanti punti di domanda vista la situazione che stiamo attraversando, le squadre del nostro girone si sono attrezzate tutte molto bene e quindi sarà una stagione combattuta. Mando un messaggio ai tifosi anche se è difficile in questo momento: da parte nostra ci sarà tutto l’impegno possibile sperando che riaprano al più presto gli stadi, perché abbiamo bisogno di loro».