Serie C, l’Ancona Matelica batte il Teramo

ANCONA – L’Ancona Matelica saluta il Del Conero nella regular season battendo il Teramo.

Davanti ad una splendida cornice di pubblico, i biancorossi nell’impegno notturno pre-pasquale, in contemporanea con tutto il girone, provavano l’assalto al sesto posto, occupato per lunghi mesi e sottratto dal Gubbio dieci giorni fa.

Pochi i dubbi di formazione per mister Colavitto, reduce dal pari di Siena. Out Moretti, Palesi e Del Sole, squalificato Di Renzo, il tecnico campano sceglieva Bianconi e Iotti al centro della difesa (turno di riposo a Masetti), confermando il blocco di centrocampo. In avanti fiducia a Faggioli, decisivo all’andata con una doppietta, a comporre il tridente con bomber Rolfini e D’Eramo.

Teramo autore di un buon girone di ritorno, con un pareggio e una vittoria negli ultimi due turni, quasi matematicamente salvo e con spiragli playoff. Mister Guidi sceglieva Codromaz, Soprano e Pinto in difesa, a centrocampo Fiorani vinceva il ballottaggio con Rossetti per affiancare Arrigoni, insieme ad Hadziosmanovic e Lombardo. Bernardotto era il punto di riferimento avanzato con Rosso e D’Andrea. Erano passati appena 10’ quando era Faggioli a sbloccare l’incontro: palla profonda di Papa, sponda di Rolfini, cross di Noce e numero 18, ex di giornata, pronto al centro dell’area a gonfiare la rete per la tredicesima volta in stagione. Al 20’ era lo stesso Noce a provare la conclusione dopo una bella discesa sulla destra, ma un giro di lancette dopo il Teramo trovava il pari con una conclusione di Bernardotto sul primo palo.

Edoardo Iannoni in maglia bianca in una fase di gioco

L’Ancona Matelica tornava in avanti al 26’: steso Faggioli in area, dal dischetto glaciale Rolfini faceva 2-1, insaccando il cuoio numero 17 in stagione. Altro episodio chiave intorno alla mezz’ora con Hadziosmanovic che placcava ancora Faggioli lanciato a rete, rischiando l’espulsione ma rimediando da Canci di Carrara solo un cartellino giallo. Nella ripresa pronti via e triplo cambio per il Diavolo con i padroni di casa che invece sfioravano il tris con la staffilata di Delcarro e poi recriminavano nuovamente per un probabile nuovo penalty ai danni di D’Eramo. Poker di cambi anche per mister Colavitto intorno al 22’ st: out Papa, D’Eramo, Noce e Bianconi in virtù di Gasperi, Sereni, Tofanari e Masetti, ma erano gli ospiti a collezionare calci d’angolo. L’ultimo impegno dell’anno per i biancorossi coinciderà con un derby: Avella e compagni sabato 23 Aprile alle 17:30 in diretta su Rai Sport faranno visita alla Vis Pesaro.

Nella giornata è stato formalizzato anche il passaggio societario. Tony Tiong è il nuovo proprietario con il 95%. Il 5% resterà a Mauro Canil.

ANCONA MATELICA – TERAMO 2-1

ANCONA MATELICA (4-3-3): 22 Avella; 33 Noce (22’ st 14 Tofanari), 5 Bianconi (22’ st 25 Masetti), 6 Iotti, 28 Maurizii; 4 Iannoni, 27 Papa (22’ st 7 Gasperi), 8 Delcarro; 9 Rolfini, 18 Faggioli, 23 D’Eramo (22’ st 10 Sereni). A disposizione: 12 Vitali, 15 Sabattini, 20 Vrioni, 26 Ruani, 34 Pecci. Allenatore Gianluca Colavitto.

TERAMO (3-4-3): 32 Perucchini; 15 Codromaz, 5 Soprano (1’ st 30 Iacoponi), 18 Pinto; 2 Hadziosmanovic (31’ st 26 Cisco), 6 Arrigoni, 28 Fiorani (31’ st 16 Rossetti), 11 Lombardo (1’ st 14 Mordini); 20 Rosso (1’ st 7 Malotti), 9 Bernardotto, 17 D’Andrea. A disposizione: 22 Agostino, 3 Ndrecka, 8 Viero, 23 De Grazia, 25 Papaserio, 29 Forgione, 33 Montaperto. Allenatore Federico Guidi.

ARBITRO: Sig. Matteo Canci della sezione di Carrara.

ASSISTENTI: Sig.ri Marco Orlando Ferraioli della sezione di Nocera Inferiore e Francesco Romano della sezione di Isernia.

QUARTO UFFICIALE: Sig. Matteo Dini della sezione di Città di Castello.

RETI: 11’ pt Faggioli, 21’ pt Bernardotto, 26’ pt Rolfini (rig).

NOTE: spettatori totali 2293 di cui 231 ospiti per un incasso di 9327,54 euro; locali in divisa bianca con riporti rossi, pantaloncini e calzettoni bianchi e portiere blu; ospiti in divisa nera con riporti fluo pantaloncini e calzettoni neri e portiere verde; ammoniti Iannoni, Delcarro, Faggioli, Papa e Hadziosmanovic; corner 0-6; recupero 2’ pt, 5’ st.