Calcio Serie C, Torna a vincere l’Ancona Matelica

ANCONA – Il Del Conero torna a essere la dolce casa dell’Ancona Matelica che davanti al proprio pubblico ritrova il sorriso ed i tre punti, battendo nel recupero della terza giornata di ritorno il Grosseto e incamerando la prima vittoria interna del 2022 che vuol dire 45 punti.



Contro i toscani di mister Agenore Maurizi, stoppati nell’ultimo turno dalla capolista Reggiana, i biancorossi, anche loro reduci da una battuta d’arresto per 3-1, maturata al ‘Brilli Peri’ contro il Montevarchi,chiamati ad una pronta reazione, rispondevano presente.

Mister Colavitto riportava Avella tra i pali, in difesa Noce e Di Renzo sugli esterni, Masetti e Iotti al centro, in mediana Gasperi con D’Eramo e Iannoni, tridente composto da Rolfini, Faggioli e Sereni.

Prima frazione a sprazzi, con i padroni di casa a farsi preferire nella prima parte in cui la traversa di Rolfini con palla sulla linea faceva gridare tutti al gol, ma non veniva convalidata dall’assistente. Dopo un altro batti e ribatti in area maremmana, con la porta di Barosi che sembrava stregata, iniziava a salire di tono la formazione ospite, più volte insidiosa dalle parti di Avella. Tanti i tiri dalla bandierina dei toscani, che però non sortivano effetto. Nella ripresa ancora Ancona Matelica a spron battuto nelle prime battute, con Sereni che si vedeva respingere all’ultimo secondo la sfera da Barosi, bravo a rientrare e smanacciare la sfera dopo una sortita fuori dai pali che poteva costare cara. In seguito doppia occasione per Faggioli, che prima vedeva murato il suo tap in e poi mandava di poco a lato da buona posizione. Al 18’ st altro episodio importante: il capitano ospite Ciolli rimediava il doppio giallo e lasciava il Grosseto in dieci per la parte finale della gara. Mister Colavitto gettava nella mischia Moretti e Del Sole, con il primo che si rendeva subito pericoloso. Il gol era nell’aria ed infatti era Rolfini di testa al 28’ st a gonfiare la rete e sbloccare l’equilibrio. Quattordicesima rete in campionato per il Cobra, quindici in stagione compresa la Coppa. Nel finale il Grosseto provava a reagire con Salvi, prima del gol della tranquillità firmato Del Sole, al terzo sigillo stagionale.

Grande attesa per il match di domenica, quando al Del Conero alle ore 14:30 arriverà la capolista Reggiana.

ANCONA MATELICA – GROSSETO 2-0

ANCONA MATELICA (4-3-3): 22 Avella; 33 Noce, 25 Masetti, 6 Iotti, 3 Di Renzo; 4 Iannoni, 7 Gasperi (27’ st 21 Del Sole), 23 D’Eramo (21’ st 8 Delcarro); 9 Rolfini (36’ st 5 Bianconi), 18 Faggioli (27’ st 17 Moretti), 10 Sereni. A disposizione: 12 Vitali, 14 Tofanari, 15 Sabattini, 19 Palesi, 20 Vrioni, 26 Ruani, 27 Papa, 28 Maurizii. Allenatore Gianluca Colavitto.

GROSSETO (3-5-2): 1 Barosi; 5 Ciolli, 6 Gorelli, 19 Siniega; 16 Salvi, 65 Bruzzo, 25 Artioli, 14 Piccoli (39’ st 11 Scaffidi), 77 Mauceri (23’ st 3 Semeraro); 21 Arras (23’ st 9 Moscati), 99 Nocciolini (23’ st 70 Saporiti). A disposizione: 30 Boccardi, 8 Lazzari, 29 Tiberi. Allenatore Agenore Maurizi.

ARBITRO: Sig. na Maria Marotta della sezione di Sapri.

ASSISTENTI: Sig.ri Giuseppe Pellino e Ferdinando Pizzoni della sezione di Frattammaggiore.

QUARTO UFFICIALE: Sig. Gilberto Gregoris della sezione di Pescara.

RETI: 28’ st Rolfini, 43’ st Del Sole

NOTE: spettatori totali 812 per un incasso di 6817,54 euro; locali in divisa biancorossa, pantaloncini e calzettoni rossi e portiere grigio, ospiti in divisa nera, pantaloncini e calzettoni neri e portiere celeste; espulso al 18’ st per doppio giallo Ciolli; ammoniti Avella, Rolfini, Noce e Piccoli; corner 4-13; recupero 2’ pt, 4’ st.