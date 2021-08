Calcio, Ancona-Matelica: per la trasferta a Pescara venduti più di 200 biglietti

ANCONA – Sono oltre duecento i biglietti venduti in prevendita per i tifosi dell’Ancona-Matelica per la prima partita del campionato di calcio di Serie C. Per la gara di sabato sera (28 agosto) in trasferta all’Adriatico di Pescara, i tagliandi messi a disposizione dalla società abruzzese, dopo la riunione del Gos di stamattina, saranno solamente 366. Inizialmente si pensava che potessero essere messi a disposizione altri ticket, ma non è stato possibile.

I supporter si sono dati subito da fare e per partecipare alla gara, che torna dopo 14 anni, e non è da escludere che già da domani i tagliandi saranno tutti terminati.

Intanto la squadra continua la marcia di avvicinamento alla sfida. Sotto osservazione il centrocampista Papa che sta recuperando e probabilmente già da domani si potrà riaggregare al gruppo. Il difensore Masetti ha una caviglia dolorante (aveva lasciato il campo acciaccato dopo la botta rimediata in Coppa contro il Montevarchi). Affaticati Moretti e Di Renzo. Ancora indisponibile il difensore centrale Farabegoli.