ANCONA «Osservando mister Guido Pagliuca, tecnico della Lucchese, mi aspetto un avversario agguerrito, caratteriale e, soprattutto, desideroso di far punti. La Lucchese scenderà in campo con il coltello tra i denti cercando di far valere le proprie qualità nel suo stadio. Cercheranno, al Porta Elisa, di riscattare la sconfitta di Olbia e per questo dobbiamo necessariamente farci trovare pronti». Così l’allenatore in seconda dell’Ancona Matelica, Marco Noviello. Il vice di Gianluca Colavitto ha tratteggiato il profilo del prossimo avversario dei dorici. Si gioca domani, domenica 30 gennaio alle 14,30, la prima di una serie di sfide ravvicinate.

Ci sarà turnover?

«Può essere una componente nelle scelte, senza dubbio. Dopo le festività natalizie sapevamo che ci saremmo interfacciati con un duro tour de force condito anche dal Covid e dagli infortuni. Un po’ di rotazioni, in fasi del genere, può essere determinante. Sarà una settimana chiave per il futuro immediato? Chi può dirlo, intanto cerchiamo di capire quanti punti otterremo e poi tireremo le somme. Conosciamo la nostra dimensione, gli obiettivi ce li creeremo cammin facendo. Personalmente, per come sono fatto, vorrei vincere ogni partita».

Lei che lo conosce bene, come vede Colavitto, quali sono i suoi segreti?

«Ci conosciamo da una vita, è una grande persona il mister. Sta vivendo una stagione importantissima, forse da tecnico la più importante in una grande piazza come Ancona. Sono felice perché sta dimostrando tutte le sue potenzialità e sta facendo molto bene. La cura maniacale dei dettagli dentro e fuori dal campo».

L’Ancona Matelica effettuerà questa mattina, sabato 29 gennaio, la rifinitura. Subito dopo la partenza per Lucca.