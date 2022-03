L'imprenditore malese, a closing avvenuto, fissato per la prossima settimana, rileverà il 95% delle quote azionarie. Il 5%, resterà nelle mani di Mauro Canil a cui sarà affidata la carica di presidente onorario

ANCONA – Tony Tiong è il nuovo proprietario dell’Ancona Matelica. L’imprenditore malese, a closing avvenuto, fissato per la prossima settimana, rileverà il 95% delle quote azionarie. Il 5%, resterà nelle mani di Mauro Canil a cui sarà affidata la carica di presidente onorario. Nessun colpo di scena dunque, con Tiong che attorno alle 19 di stasera, mercoledì 30 marzo, ha preso la parola. «Come molti ormai sanno, sono un imprenditore nato a Singapore ma vivo fra Hong Kong e Tokyo. Sono un grande appassionato di calcio, soprattutto di serie A. Sono cresciuto guardando Maradona, Gullit, Van Basten ma il mio idolo è Roberto Baggio. L’italia è il mio paese preferito, mi piace tutto di voi: cultura, cibo, persone, clima. Non ho mai avuto dubbi che se fossi entrato nel calcio lo avrei fatto in Italia. Ad un punto della mia vita ho deciso di entrare in questo fantastico mondo e ho contattato un imprenditore italiano, Antonio Postacchini, e ho conosciuto Roberto Ripa che mi ha presentato Leonardo Limatola. Ad ottobre ho iniziato a valutare quale fosse la squadra giusta per noi. Ho detto che ero interessato ad una squadra di una bella città, senza debiti e con una tifoseria appassionata. E così Ripa e Limatola mi hanno presentato l’Ancona. A dicembre i primi contatti con Canil e a febbraio sono venuto per la prima volta ad Ancona. Ho conosciuto un imprenditore serio e competente, un’ottima persona che ha raggiunto ottimi risultati».

Il nuovo proprietario dell’Ancona Matelica Tony Tiong

Il primo obiettivo, oltre al rafforzamento della squadra è la costruzione del centro sportivo. Così, invece, Mauro Canil: «La squadra l’anno prossimo si chiamerà Ancona. Quest’anno abbiamo raggiunto l’obiettivo che era mantenere la categoria vivendo momenti fantastici e faccio i miei complimenti ai ragazzi. Nonostante l’impegno, non abbiamo avuto un coinvolgimento da parte degli imprenditori del posto. Sono stati fatti tanti incontri ma i risultati sono stati modesti. Nonostante ciò non abbiamo nessuno che avanza un credito. Già da ottobre si sono viste le prime difficoltà. Alcune aziende di Matelica hanno espresso perplessità circa le sponsorizzazioni per il prossimo anno. Così Roberto Ripa a dicembre mi ha contattato parlandomi per la prima volta di Tiong. Lui è un treno da non perdere ed è giusto salirci sopra. L’operazione è stata fatta per dare più garanzie al club». Questo l’assetto societario, oltre ai già citati: Roberta Nocelli resterà direttore generale, Roberto Ripa amministratore delegato, Leoanrdo Limatola entrerà nel Cda, Francesco Micciola direttore sportivo.