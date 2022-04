Calcio, Ancona-Matelica show a Pesaro. Vis ko 4-0

PESARO- Si chiude nel peggiore dei modi la stagione della Vis. Si lancia come meglio non poteva l’Ancona-Matelica nella sua corsa ai playoff. La formazione ospite schianta la Vis Pesaro davanti al proprio pubblico con un netto 4-0 e consolida il sesto posto in classifica in questo finale di stagione regolare. La partita è praticamente a senso unico con la Vis che non da mai l’impressione di poter essere pericolosa. Sblocca tutto Delcarro con un’incursione centrale a tagliare la difesa avversaria e conclusione che si infila sotto la traversa. Raddoppia Sereni su centro di Tofanari. Tris di Faggioli che con un tap in ribadisce alle spalle di Farroni un destro di D’Eramo. I padroni di casa tentano l’arrembaggio nella ripresa (sotto 0-3 all’intervallo) , ma bomber Rolfini mette la sua firma anche stavolta per lo 0-4, salendo a quota 18 gol e laureandosi capocannoniere del girone B.

Una brutta Vis Pesaro perde in casa l’ultima gara stagionale e purtroppo davanti un “Benelli” finalmente gremito e con un tifo pesarese che esce deluso dalla Stadio. Per la Vis Pesaro infatti oltre alla sconfitta arriva anche la chiusura anticipata della stagione con l’ultimo posto dei playoff che sfuma ai danni della Carrarese. Una stagione che, in un primo bilancio, può dirsi buona per la salvezza (obiettivo primario di inizio stagione) arrivata con largo anticipo, ma con una squadra che nel momento chiave e più importante della stagione non è riuscita a fare quel salto di qualità definitivo per fare quel passo in più.

L’Ancona-Matelica invece domenica prossima tornerà in campo al Del Conero e attenderà l’Olbia col vantaggio anche del miglior piazzamento nel primo turno dei playoff.