Calcio, Ancona-Matelica: inizio difficile a Pescara

ANCONA – Il direttore sportivo dell’Ancona-Matelica è ritornato nel pomeriggio a parlare di calendario e impegni della squadra. «Subito opposti ad una piazza importante come Pescara – ha commentato il direttore sportivo Francesco Micciola – una partenza difficile, anche se prima o poi le squadre vanno affrontate tutte. Il girone, con tante toscane, è bello e competitivo e secondo me fino alla fine regnerà un grande equilibrio. Reggiana, Pescara, Modena, Entella e Viterbese hanno allestito rose molto importanti. In generale, però, tutte le società si sono mosse bene in fase di mercato e vorranno essere protagoniste. In tante si candidano al ruolo di sorpresa. Come al solito sarà il campo il giudice finale».

Oggi la squadra ha effettuato una doppia seduta di allenamento al “Paolinelli”. In mattinata riscaldamento individuale a secco e lavori su reattività dell’avampiede, prima della divisione del gruppo in due parti, una impegnata su un lavoro di forza, una in un lavoro tattico con il mister. Anche di pomeriggio focus sul lavoro tattico con mister Colavitto.

È stato programmato un allenamento congiunto con il Potenza Picena. I biancorossi scenderanno in campo giovedì 12 agosto. La gara, con fischio d’inizio previsto alle 17, si giocherà a porte chiuse.