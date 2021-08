Calcio, Ancona-Matelica: c’è Farabegoli per la difesa

ANCONA – L’Ancona-Matelica ha ingaggiato con la formula del prestito secco dalla Sampdoria, il difensore centrale Tommaso Farabegoli (’99). Il giocatore (corteggiato anche dalla Fermana), oggi pomeriggio ha raggiunto il Centro sportivo “Paolinelli” ed ha avuto modo di conoscere i suoi nuovi compagni.

Nelle prossime ore ci sarà l’annuncio. Il mercato non finisce qui, con il direttore sportivo Francesco Micciola attivissimo su tutti fronti.

Intanto, si è tenuta la prima sgambatura ufficiale con il Potenza Picena. 5 gol per i ragazzi di mister Colavitto che fanno intravedere buone trame, specie nella prima frazione. Nonostante il caldo ed i pesanti carichi di lavoro, la gara si sblocca subito con il rigore conquistato e realizzato da Del Sole e l’immediato raddoppio di Tofanari. Squadra totalmente rivoluzionata nella ripresa, in cui vanno in gol Vrioni e Ruani, autore di una pregevolissima doppietta. Riposo precauzionale per Moretti.