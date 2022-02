Ancona Matelica, il ds Micciola: «Testa al Montevarchi»

ANCONA – La paura, l’ansia di scendere in campo senza più stimoli. A salvezza conquistata con largo anticipo, i tifosi dell’Ancona Matelica dopo la meritata sconfitta casalinga con il Cesena, temono che la squadra possa aver mollato. «Abbiamo conquistato la salvezza e siamo contenti ma ogni giorno che passa siamo chiamati a fare il nostro lavoro per bene, indipendentemente dal discorso playoff – ha detto il direttore sportivo biancorosso Francesco Micciola -. Capisco che inconsciamente si possa pensare ad un rilassamento ma ogni domenica si fa la battaglia perché le figuracce non piacciono a nessuno, tantomeno perdere».

Qual è il suo stato d’animo dopo le due sconfitte casalinghe per tre a zero?

«Infastidito. A maggior ragione che mercoledì abbiamo giocato davanti ad un pubblico incredibile che ci ha sostenuto fino all’ultimo secondo. Immagino che anche il mister e i ragazzi siano abbattuti da questo e vogliano riscattarsi al più presto».

Che difetti sono emersi nella sconfitta con i romagnoli?

«Al di là del risultato finale nel primo tempo la squadra non mi è dispiaciuta. Abbiamo avuto anche una buona palla per il pareggio con Rolfini che non siamo riusciti a capitalizzare. Nel secondo tempo, lo 0-2 di Candela ci ha tagliato le gambe e ci siamo disuniti».

Nell’Ancona del futuro inserirà qualche pedina d’esperienza in più?

«Sicuramente. Vediamo quali saranno i programmi della proprietà ma è chiaro che se si vogliono fare campionati più ambiziosi bisogna mettere dei giocatori con un curriculum importante che sappiano darci una mano. È normale che nel momento in cui dovremo inserirli andremo ad operare in questo senso. Tony Tiong e Mauro Canil sono sempre più vicini. Vedremo quello che succederà. Ora però testa al Montevarchi».

A proposito, che sfida si aspetta?

«Una partita impegnativa. La formazione toscana di mister Malotti mi piace molto, ha giocatori giovani che possono crescere tantissimo e dire da loro. Serve ritrovare la mentalità giusta, sennò rischiamo di scivolare ancora e nessuno vorrebbe ritrovarsi a commentare un risultato negativo».