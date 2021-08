Calcio, Ancona-Matelica da domani al lavoro al Paolinelli

Domani l'Ancona-Matelica si allena al "Paolinelli". Saranno tanti i tifosi che accorreranno per salutare la squadra biancorossa che giocherà in Serie C.

ANCONA – È terminata la prima fase del ritiro estivo dell’Ancona-Matelica. Da domani la squadra biancorossa inizierà a lavorare al “Paolinelli” di Ancona. Saranno moltissimi i tifosi che si raduneranno all’esterno dell’impianto per salutare la squadra.

Questo intanto il commento del preparatore atletico Alberto Virgili: «Al di là dell’infortunio di Berardi, uno di quei casi in cui, purtroppo, a incidere è solo la buona sorte – ha dichiarato Virgili all’ufficio stampa dell’Ancona-Matelica – non abbiamo avuto nessun tipo di problema, se non qualche affaticamento di poco conto. Siamo estremamente soddisfatti. Questo ci ha permesso di svolgere la prima fase del lavoro con una buona continuità e quasi sempre con tutta la squadra a disposizione. Condizione che ci ha dato modo anche di osservare e valutare le capacità e le abilità dei ragazzi sulle quali nel corso dell’anno potremo lavorare per migliorare. Da domani in avanti il volume delle sedute di allenamento comincerà un po’ a scendere, ma non scenderà assolutamente l’intensità, uno dei capisaldi della nostra preparazione. Ci adatteremo per avvicinarci al meglio alla prima competizione ufficiale, che sarà la Coppa Italia, cominciando a lavorare su altri aspetti specifici, funzionali alla gara».

A margine riportiamo anche le dichiarazioni di Lorenzo Brachetta, responsabile del settore giovanile su Matelica, dove nel fine settimana si è svolto l’Open day. Ben 42 i partecipanti, tra cui diverse bambine e diversi ragazzi da fuori provincia. «Un bilancio assolutamente positivo. Il nostro obiettivo era principalmente far divertire e far giocare i ragazzi, facendo riassaporare loro un piccolo ritorno alla normalità dopo tanti mesi difficili. I tecnici che sono stati a disposizione – ha dichiarato il responsabile del Settore Giovanile su Matelica -. Hanno lavorato benissimo e sono stati molto d’aiuto, dando una mano e dimostrandosi molto partecipativi, facendo proposte personali molto interessanti. Speriamo di ripartire al più presto con l’attività».

Dalla prossima settimana per i genitori interessati sarà comunque possibile passare al campo per le pratiche di iscrizione (informazioni al 333.7845449, Lorenzo).