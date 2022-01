Ancona Matelica, cinque giocatori positivi al Covid

ANCONA – Dopo la gara con il Pescara del 22 Dicembre la squadra si è fermata per le festività natalizie. Tutti gli atleti hanno fatto ritorno alle proprie abitazioni. La ripresa delle attività era stata fissata per la giornata di domani, lunedì 3 ottobre, in previsione della gara con l’Olbia originariamente in calendario per sabato 8 gennaio e poi posticipata dalla LegaPro al 2 Febbraio. Prima di rientrare in gruppo i giocatori si sono sottoposti a tamponi di controllo presso i loro luoghi di residenza e a questo ciclo sono emersi cinque casi positivi.

Questa mattina, domenica 2 gennaio, la società, come previsto, ha fatto svolgere tamponi e test sierologici a coloro che erano risultati negativi dai test effettuati nelle 48 ore precedenti alla giornata odierna. Tutti sono risultati negativi. I ragazzi risultati positivi, che non hanno mai avuto contatti con gli altri, rimarranno presso il proprio domicilio e seguiranno il protocollo previsto e le disposizioni vigenti. Tutto il resto del gruppo squadra riprenderà regolarmente gli allenamenti.