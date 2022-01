L’Ancona Matelica rinforza la mediana: arriva Luca Palesi

ANCONA – L’Ancona Matelica arricchisce la propria mediana con l’arrivo del duttile centrocampista Luca Palesi. Nato a Milano, classe 1997, è un centrocampista formatosi nel settore giovanile del Monza con il quale, dopo un’esperienza nella Primavera del Genoa, esordisce in Serie D nella stagione 2016/2017 contribuendo, con 26 presenze e 1 rete, al ritorno nei professionisti del club brianzolo.

Nella stagione successiva (’17-’18), in Serie C, disputa 21 partite, mentre nel campionato 2018/2019 si divide tra Monza (13 presenze) e Giana Erminio (10 presenze). L’anno seguente passa quindi alla Pro Patria (16 presenze e 1 rete), mentre nello scorso campionato è un punto fermo della mediana della Pro Sesto, con la quale totalizza 33 presenze e 3 reti. Dopo tanta Lombardia, Palesi arriva in Sardegna all’Olbia, prima di sbarcare ad Ancona. Come numero di maglia prenderà il 19. Intanto la squadra biancorossa prosegue la sua marcia di avvicinamento alla partita di sabato 22 gennaio a Pontedera (fischio di inizio ore 15). Si sono negativizzati anche gli ultimi due componenti del gruppo che hanno espletato le procedure di rito per il reinserimento in gruppo ed il return to play. Per la tifoseria ospite sono stati messi a disposizione 430 posti. Il costo del biglietto è di 12,00 euro a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita. I tagliandi sono acquistabili sia sul sito Etes che presso tutti i rivenditori autorizzati del circuito Etes ed andranno obbligatoriamente stampati.

Il centrocampista Luca Palesi

Convocazione in Rappresentativa Nazionale U17 albanese per Simone Osmani

Il difensore Simone Osmani, classe 2006, in forza nella U16 biancorossa di mister Mattia Casaccia, è stato convocato per una serie di allenamenti che la Rappresentativa Nazionale U17 albanese svolgerà per quattro giorni a Durazzo, dal 17 al 20 gennaio. Osmani, difensore centrale che all’occorrenza può giocare anche davanti alla difesa, è un ragazzo arrivato quest’anno a vestire la maglia dell’Ancona Matelica. Longilineo, bravo tecnicamente e con intelligenza e leadership in campo e fuori.