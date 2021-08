REDAZIONE – Dopo tanta attesa, legata ai ricorsi al TAR del Lazio delle formazioni escluse dal torneo, la LegaPro ha diramato Gironi e Calendario di Coppa Italia. Ancona-Matelica inserita come da pronostico, nel raggruppamento B, insieme alle altre marchigiane Fermana e Vis Pesaro, privilegiando, come da tempo si vociferava, un criterio geografico di tipo orizzontale e non più quello verticale che nella stagione appena conclusa, aveva visto le marchigiane inserite insieme alle formazioni romagnole, venete, lombarde e trentine, con trasferte molto più dispendiose.

Il Girone B della LegaPro 2021/22

Queste le formazioni partecipanti: Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Virtus Entella, Viterbese, Vis Pesaro, Fano o Pistoiese. Le ultime due formazioni, Fano e Pistoiese, non sono ancora ufficiali, in quanto entrambe hanno presentato ricorso per il ripescaggio in LegaPro. A breve, il consiglio direttivo stabilirà chi delle due, farà parte del torneo nella prossima stagione.

Oltre ai Gironi, uscito anche il calendario della Coppa Italia che si giocherà dal 21 agosto. Il primo turno eliminatorio si svolgerà in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le squadre che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità del numero di reti segnate, verranno disputati prima due tempi supplementari della durata di 15’ minuti ed infine, se dovesse sussistere ulteriormente il risultato di parità, sono previsti i calci di rigore. La vincente di Ancona Matelica-Aquila Montevarchi, sarà inserita nel gruppo C e dovrà vedersela con l’Avellino. La gara si disputerà in terra irpina il 15 settembre 2021.

Terminata la prima fase del ritiro a Matelica, i ragazzi di Colavitto riprenderanno gli allenamenti al campo sportivo “Paolinelli” che, grazie alla mediazione del Comune di Ancona, in collaborazione con le società sportive del capoluogo, è stato concesso all’Ancona-Matelica per alcune sedute settimanali.

La nuova prima maglia dell’Ancona-Matelica

Intanto, aggiunto ancora un nuovo tassello ad una rosa già molto valida, si tratta dell’attaccante esterno Ferdinando Del Sole. Il nuovo arrivato, classe 1998, nato a Napoli, è cresciuto nel Settore Giovanile del Pescara, dopo essersi messo in luce a suon di gol con la Primavera del Delfino. Del Sole ha esordito in prima squadra in Serie B, collezionando 14 presenze nella prima stagione e 13 presenze con due reti nella stagione successiva. Dopo la breve esperienza con la Juve Stabia, nel gennaio 2020 l’attaccante ha vestito la maglia della Juventus U23, con la quale negli scorsi mesi ha totalizzato 14 presenze e due reti.

Queste le prime parole dell’attaccante napoletano approdato in biancorosso: «Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, sono contento della mia scelta e ho grande voglia di fare bene. Arrivo in una piazza importante, ho trovato una Società seria e appassionata. Speriamo di toglierci insieme delle belle soddisfazioni».