Calcio, inizia da Offagna l’avventura dell’Anconitana di mister Lelli

ANCONA- Scatterà oggi alle 17.30, al Raimondo Vianello di Offagna (la cui tribuna sarà chiusa al pubblico a causa della normativa anti-coronavirus) la preparazione estiva dell’Anconitana in vista del prossimo campionato di Eccellenza 2020-2021.

Sono ventuno, compresi i tanti under e “prestiti” dalla formazione Juniores, i calciatori convocati da mister Marco Lelli e dal suo staff tecnico composto dal vice Goldoni, dal collaboratore Gasparrini, dal preparatore atletico Simonetti e da quello dei portieri Zitti (la rosa è ovviamente ancora in fase di definizione con diversi giocatori in entrata che dovranno aggregarsi nei prossimi giorni). Gli allenamenti al Vianello proseguiranno fino al 6 settembre per poi interrompersi e riprendere, dall’8 settembre al centro sportivo di Lucoli (Gran Sasso) dove si completerà la fase di preseason. Il primo impegno ufficiale, al momento, è fissato per il 20 settembre con il 1°turno di Coppa Italia di Eccellenza.

I convocati per il pomeriggio

Questi i biancorossi che suderanno da oggi pomeriggio: Marcantognini (’96) e Montuoso (’01) portieri; Bartolini (’97), Ibojo (’85), Bartoli (’02), Terranova (’02), Cadiu (’01) e Kepi (’02) difensori; Palladini (’99), Magnanelli (’93), Baciu (’02), Strappato (’01), Maiolatesi (’02), Potito (’02), Morresi (’02) centrocampisti; Falconieri (’86), Marabese (’93), Mariano (’01), Boafo (’01), D’Amuro (’01) e Donzelli (’03) attaccanti.

Fatta per il difensore Boninsegni

In attesa di ufficializzare alcuni arrivi dalla Lega Pro, il cui mercato aprirà il 1°settembre, il direttore sportivo dell’Anconitana ha concluso positivamente nella giornata di ieri (23 agosto) le trattative per l’arrivo del difensore Marco Boninsegni (’96), nell’ultima stagione al Bastia (D). Cresciuto calcisticamente nella Ternana (con cui ha anche esordito in Serie B nel 2014-2015), nel suo passato ha indossato le maglie di Sambenedettese (D), Spoleto (D), Città di Castello (D) e L’Aquila (D).