Calcio femminile, l’Ancona Respect prepara il derby con la Stella d’Oro

ANCONA- Ancona e il calcio femminile cittadino si preparano ad un evento storico. Domenica (16 febbraio), con calcio d’inizio alle 14.30, sul sintetico del Federale Paolinelli Ancona Respect e Stella d’Oro daranno vita all’atteso derby del campionato di Eccellenza femminile. Le biancorosse sono reduci dalla sconfitta con la Sambenedettese ma hanno tutta la voglia di rifarsi come confermano anche le parole di Alessio Abram, responsabile del settore femminile della società biancorossa affiliata all’Anconitana.

«Noi esistiamo dal 2001 come società mentre i nostri avversari dal 2017. Va detto, tuttavia, che nel calcio femminile siamo sbarcati entrambi nella stessa stagione (2017 appunto ndr). I nostri numeri sono impressionanti, siamo riusciti a coprire tutte le squadre del vivaio come l’U8, l’U10, l’U12 e l’U15 e abbiamo presentato anche una squadra di calcio a 5 femminile per la categoria esordienti. Sarebbe bello mettere una ciliegina sulla torta importante come la vittoria ufficiale nel derby. Noi saremo al fianco delle nostre ragazze per questa importante giornata di sport».

Domenica scorsa, nel corso del match del campionato di Eccellenza maschile tra Anconitana e Atletico Alma, le ragazze del vivaio biancorosse erano impegnate al Del Conero nel ruolo di raccattapalle a testimonianza della grande vicinanza tra le società