Serie C: la “The step over” curerà il brand dell’Ancona

ANCONA – Non solo calciomercato per la squadra biancorossa. la società, attraverso una nota, ha annunciato la collaborazione con la “The step over”. «Ritengo che nella storia dell’Ancona ci sia stata una grave carenza dal punto di vista commerciale, soprattutto nel promuovere il brand. Anche per questo motivo, abbiamo deciso di affidare questa parte ad una azienda, la “The Step Over”, diretta da Leonardo Limatola e Nicola Maria Vitali. Due manager che – ha dichiarato la DG Roberta Nocelli – dopo anni di esperienze maturate in realtà di alto livello in ambito nazionale e internazionale, hanno messo a disposizione di Club e Aziende un completo set di assistenza e servizi in ambito strategico e di business, annoverando tra i propri clienti realtà calcistiche professionistiche, federazioni, multinazionali e aziende di primo livello. Il club biancorosso ritiene di fondamentale importanza radicarsi sul territorio ed avere sempre più partner orgogliosi di sostenerci nei nostri progetti sia sportivi che infrastrutturali. L’Ancona dovrà diventare un punto di riferimento a 360 gradi – ha proseguito la DG – e i suoi partner commerciali dovranno avere la più grande visibilità possibile affinché il connubio sia reciprocamente soddisfacente. Ci stiamo dotando di moduli led da installare a bordo campo per ambire ad attrarre anche i grandi nomi dell’imprenditoria locale e non. Avremo a disposizione un’area hospitality, poltroncine vip da riservare ai nostri ospiti e anche degli sky box idonei. Sono sicura che ci saranno grandi risposte dal tessuto produttivo – ha concluso la Nocelli – l’Ancona è un grande veicolo per tutti e cardine di un’economia che potrà dare benefici a tutto il territorio».