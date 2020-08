Bartolini: «Dacci dentro Anconitana, l’Eccellenza si vince con il gruppo»

ANCONA – L’Anconitana al lavoro su più fronti. Mentre all’esterno il direttore sportivo Alvaro Arcipreti sta intensificando i contatti per regalare a mister Lelli i rinforzi di cui ha bisogno per completare la rosa (all’appello mancano almeno 5-6 tasselli tra over e under), sul sintetico del Raimondo Vianello di Offagna la truppa dorica sta sudando quotidianamente. Luca Bartolini (’97), uno dei pochi reduci dello scorso anno insieme a Luca Magnanelli (’93) e Alex Baciu (’02), ha fatto il punto della situazione:

«Si respira un’aria buona, portata soprattutto dai tanti giovani. Noi over abbiamo iniziato subito a fare sul serio perchè c’è tanta voglia di far bene e di incidere in questo campionato. Sappiamo qual è l’obiettivo e sappiamo anche che l’Eccellenza si vince con un gruppo unito e compatto, e a questo proposito il ritiro a Lucoli (sul Gran Sasso, partirà dal 7 settembre) potrebbe essere davvero determinante. Il mercato? A quello ci pensa la società, noi ci alleniamo con impegno nel miglior modo possibile. Speriamo si possa iniziare come da programma il 20 settembre a giocare con la Coppa d’Eccellenza ma uno slittamento in avanti non mi stupirebbe».

Intanto, sul fronte del mercato, nella giornata di ieri. mercoledì 26 agosto, sono arrivate due ufficialità comunicate dal consulente Ermanno Pieroni nel suo intervento a Radio Tua. Vestiranno il biancorosso Sabah Kerjota (’01), attaccante albanese prelevato dal Parma dopo due ottime stagioni con la Narnese (Eccellenza) e il Clitunno (Promozione), e Mattia Riccardi (’01), esterno offensivo del Sassuolo che nella scorsa stagione ha indossato la casacca del Bibbiano San Polo (Eccellenza).