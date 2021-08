L’Ancona-Matelica si prepara al match con il Pescara. Del Sole: «Se segno non esulto»

Il calciatore è pronto ad affrontare quella che per lui è una partita speciale. È un ex della gara, ma dopo il calcio di inizio non ci sarà più spazio per i ricordi. Ecco cosa dice

ANCONA – «Se segno non esulto». L’attaccante dell’Ancona Matelica Ferdinando Del Sole è pronto ad affrontare quella che per lui è una partita speciale, quella con il Pescara. È un ex della gara, ma dopo il calcio di inizio non ci sarà più spazio per i ricordi. «Certe emozioni svaniranno con il trascorrere dei minuti, Pescara è stata una tappa fondamentale della mia vita difficile da cancellare. Tuttavia, dopo aver ricevuto tantissime telefonate dagli amici, adesso basta. Sono molto concentrato: adesso gioco in biancorosso e devo fare bene con questa maglia».

Del Sole non è ancora al cento per cento, ma quasi sicuramente sarà trai titolari. «Ho recuperato e spero di poter dare il mio contributo per il bene della squadra. Mi sarebbe piaciuto essere in campo già In Coppa con il Montevarchi e mettere minuti nelle gambe, ma le sentivo pesanti ed abbiamo preferito non rischiare. È stata una bella partita, abbiamo portato a casa il passaggio del turno. Ora bisogna continuare così, cercare sempre di migliorare e fare ancora di più». La sfida si tiene sabato 28 all’Adriatico di Pescara.