Primo test stagionale per l’Anconitana sul campo dell’Osimo Stazione

ANCONA – Primo test stagionale per l’Anconitana di mister Marco Lelli che oggi, mercoledì 2 settembre, alle 19 al Bernacchia di Osimo Staizione, affronterà la Conero Dribbling (Promozione) guidato da Gianluca Fenucci. I dorici tornano quindi in campo dopo più di sei mesi di stop (l’ultimo match disputato risale al 24 febbraio scorso con il 2-2 interno con la Vigor Senigallia) per iniziare a testare la propria condizione in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Quest’ultimo, nonostante le tante voci circa un possibile rinvio, al momento dovrebbe comunque partire il 27 settembre ma non sono affatto escluse novità nei prossimi giorni.

Nell’amichevole odierna Lelli dovrà fare a meno del terzino Filippo Bartoli (’02) e del centrocampista Alessio Palladini (’99), entrambi alle prese con un affaticamento muscolare. Tutti a disposizione gli altri effettivi in attesa dei rinforzi dal mercato, promessi dalla società, che dovrebbero arrivare in questa settimana. I ferrai di Fenucci, al lavoro già da qualche settimana, hanno già affrontato in amichevole il Castelfidardo (D) perdendo di misura (1-0).

La partita al Bernacchia si disputerà a porte chiuse a causa delle normative anti-Coronavirus. L’ingresso sarà riservato solo a stampa e tesserati previa la compilazione di un’apposita autocertificazione.