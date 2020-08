Calcio, l’Alma Juventus Fano è vigile sul mercato

Con l'apertura ufficiale del calciomercato in programma per martedì 1 settembre il Fano inizia a muoversi per completare la rosa della prossima stagione

La preparazione dell’Alma Juventus Fano in vista della nuova stagione sta proseguendo come da programma sotto gli allenamenti di mister Alessandrini. I granata, militanti in serie C, continuano a dividersi tra un lavoro che riguarda la parte fisica e atletica e uno che riguarda quella tecnico e tattica sul campo.

Da una parte quindi giocatori, staff tecnico e sanitario impegnati negli allenamenti e dall’altra parte una dirigenza vigile per quanto riguarda il calciomercato e tutti i possibili scenari. La società granata, con il suo direttore tecnico Mauro Traini, è alla ricerca di giocatori per rafforzare la squadra soprattutto per quello che riguarda il reparto difensivo ed offensivo. In questo campo si resta fiduciosi sull’apporto che l’Ascoli Calcio, che ha un accordo con il Fano, possa dare in merito a qualche prestito di alcuni calciatori come è accaduto nella passata stagione.

Con la questione delle liste bloccate a 22 giocatori, diverse squadre nei prossimi giorni dovranno comunque iniziare a sfoltire le proprie rose e il Fano, con l’apertura ufficiale del calciomercato prevista in data 1 settembre, resta alla finestra sugli scenari che si potranno sviluppare.

Tutte le squadre di Serie B e C sono ormai in ritiro e presto dovranno liberarsi di alcuni giocatori. In questo contesto alcuni di questi potrebbero abbassare anche le loro richieste da un punto di vista economico e accasarsi in squadre che possano dare una vetrina importante come può accadere all’Alma. In questa logica appunto il Fano potrebbe inserirsi e trovare giocatori d’esperienza per completare quei tasselli mancanti.