Calcio, Alma Juventus Fano non ancora al completo

La Rosa dei granata non è ancora al completo in vista dell'inizio del campionato di Serie D. Il ds Agliano è al lavoro

FANO – Il ritardo avvenuto in questa estate per conoscere a quale categoria sarebbe appartenuta, ha fatto si che l’Alma Juventus Fano restasse indietro nella fase di costruzione della squadra. Fortunatamente il campionato di Serie D inizia un mese più tardi rispetto a quello di Serie C ed il tempo a disposizione è ancora sufficiente per finire di assemblare la nuova rosa.

L’attuale organico allenato da Gioffrè necessita almeno di tre nuove pedine over che daranno una quadratura maggiore al Fano 21/22. Di questi tre giocatori, il Direttore Sportivo dell’Alma Enzo Agliano ha nella sua lista dei desideri la volontà di prendere un centrocampista e due attaccanti.

Su questo fronte il sogno per il Fano è quello del calciatore Esposito. Lo stesso Agliano ha dichiarato come «l’operazione Esposito sia molto difficile e non vuole creare illusioni»” ma che però «è un giocatore che piace e dal blasone adatto per i granata».