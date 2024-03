Calcio, Alma Juventus Fano e la mission impossible di Manoni: la salvezza passa per il derby

Due derby in quattro giorni attendono l’Alma J. Fano di mister Manoni, chiamato al difficile compito di centrare l’obiettivo salvezza. La prossima tappa è a Senigallia contro la Vigor (domenica 24 marzo alle ore 14.30), poi si scenderà di nuovo in campo il 28, questa volta in casa contro l’Atletico Ascoli. Manoni proverà a replicare l’impresa di San Benedetto, dove lo scorso anno mise in salvo la vecchia Samb conquistando 22 punti in 15 partite.

«Sono quello delle “mission impossible” – ironizza Manoni –. A parte gli scherzi, dopo la breve parentesi di Pistoia, è arrivata la chiamata del Fano che è una squadra importante, blasonata, tra le più importanti delle Marche. Dobbiamo assolutamente mantenere la categoria, non sarà facile ma ci crediamo e stiamo lavorando tanto per raggiungere l’obiettivo».



Domenica c’è il derby contro la Vigor, non sarà semplice…

«La Vigor è una delle squadre che in questi 2-3 anni mi ha impressionato di più sotto il profilo del gioco e della coesione del gruppo. È una squadra difficile da affrontare. La nostra voglia di fare punti dev’essere più importante. Come tutti i derby è una gara diversa dalle altre. La città ci tiene molto. So che ci sarà da soffrire in diversi momenti della gara, ma questo Fano ha la qualità per fare risultato».



Lo avete dimostrato pareggiando contro la capolista Campobasso…

«Io sono straconvinto che con fatica e sacrificio ce la faremo. Raramente ho trovato un gruppo così unito. Ci sono valori importanti che non è facile trovare in un gruppo così giovane. Merito anche dei giocatori più esperti che hanno saputo trasmettere certe motivazioni. Ci sono delle cose che muovono lo spogliatoio delle volte più importanti delle qualità tecniche».



Verrà confermata la difesa a quattro?

«Io credo in questo modulo perché mi ci sono trovato bene. Penso che questa squadra ha la possibilità di giocare così, anche se è stata costruita per giocare a tre dietro, anche con la composizione degli under, ma ho portato qualche cambiamento e la squadra finora sta rispondendo bene, anche se è l’atteggiamento che fa la differenza al di là del modulo».



Kalombo fuori per tutta la stagione, rivedremo al suo posto Coulibaly?

«Deciderò di partita in partita. Contro il Campobasso è stata questa la scelta, ma la Vigor è una squadra diversa. Di sicuro l’aver perso Kalombo per noi è una brutta tegola, perché è un giocatore che ci dava tanto sia a livello tecnico che fisico. Rimane comunque uno dei punti di riferimento all’interno dello spogliatoio e nonostante il brutto infortunio sta continuando a sostenere i compagni fuori dal campo».

I biglietti per Vigor Senigallia – Alma Juventus Fano

Il servizio di prevendita dei biglietti è attivo da questa mattina 21 marzo.

TIFOSI LOCALI – I tagliandi sono acquistabili presso le edicole Fioretti (orari: 7.45-12.45 / 17.00-19.45) e Quilly’s di Senigallia (orari: 7.00-13.00). L’edicola Fioretti sarà chiusa domenica. I prezzi: Curva 10€, Tribuna Laterale 15€, Poltroncine 20€. Il costo del biglietto è di 5€ per i ragazzi dai 14 ai 16 anni. Al costo del biglietto sarà sommato 1€ ai fini del servizio se verrà acquistato in prevendita. Ingresso gratuito per gli Under 14 e per tutti i tesserati rossoblu.

TIFOSI OSPITI – Il settore Gradinata sarà interamente dedicato ai tifosi del Fano. Per i supporter granata sono disponibili 300 tagliandi, acquistabili esclusivamente in prevendita. Il botteghino Ospiti dello stadio Bianchelli resterà chiuso domenica, giorno della gara.