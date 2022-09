Calcio, addio Juvenilia: ecco l’Fc Vallemiano. La nuova dirigenza: «Socialità e divertimento. Vallemiano sia cittadella dello sport di Ancona»

ANCONA – Calcio dorico, nasce una nuova squadra: ecco l’FC Vallemiano. Si arricchisce dunque il panorama sportivo anconetano. Il nuovo club, nato come evoluzione della Juvenilia, raduna giovani e giovanissimi ed è pronto a crescere reclutando anche allievi classe 2008.

A parlare è il responsabile tecnico della nuova società, Gianni Sulpizi: «Al momento abbiamo 5 squadre, ma vorremmo anche dare vita alla sezione allievi, che è l’ultimo step della Scuola Calcio». Ecco i vari team: Piccoli amici, Primi calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi.

Lorenzo Sulpizi, uno degli allenatori

Ad allenare spuntano anche nomi (e cognomi) di un certo calibro, legati all’Ancona della serie A. Ci sarà infatti Antonio Malavenda, oltre a Massimo Falcioni e lo stesso Sulpizi (che si occuperà dei Pulcini). Agli Esordienti, Giuseppe Alessandroni, mentre Lorenzo Sulpizi si occuperà dei Giovanissimi.

Gli allenamenti si terranno al campo sportivo di Vallemiano, il terzo stadio di Ancona (l’altro si trova al Viale della Vittoria ed è attualmente in ricostruzione). Fuori città, invece, c’è il Del Conero, dove si allena l’U.S. Ancona 1905. «Questo campo sotto l’asse nord-sud è uno degli stadi del centro città che andrebbe maggiormente valorizzato. Serve più manutenzione» dicono dalla nuova Fc Vallemiano, prima del fischio di inizio partita.

L’Fc Vallemiano è un’altra realtà rispetto all’U.S. Ancona 1905 e le altre realtà sono talvolta destinatarie di «minori investimenti (e di minore attenzione) da parte delle istituzioni», come spiega il responsabile tecnico del nuovo club: «Il campetto di Vallemiano, così come le strutture intorno, sono di proprietà del Comune, ma a gestirlo siamo noi dell’Fc e un’altra squadra. Trovo che si concentri tutto sull’U.S. Ancona e poco sulle altre squadre che animano la città e che fanno comunque divertire i ragazzi».

“Investire sul campo di Vallemiano”

Ecco, il divertimento. Centrali, per l’FC Vallemiano, il divertimento, la socializzazione e l’aggregazione: «Lo sport – riflette Sulpizi – è un mezzo per non perdersi per strada, per stare insieme, per crescere in modo collettivo e per educare. Noi puntiamo da sempre sulla solidarietà, tentando di andare incontro ai bisogni delle famiglie meno abbienti, facendoci spesso carico delle quote dei piccoli calciatori».

L’obiettivo principale è quello di creare una cultura in questa nuova società sportiva, col campo di Vallemiano al centro. Un piccolo stadio, questo, che «può e deve diventare una cittadella dello sport, un posto dove i genitori siano felici di portare i propri figli e dove quest’ultimi possano crescere a livello sia umano che sportivo, per mezzo dell’apprendimento di questo meraviglioso gioco che spesso divide, ma che in realtà dovrebbe unirci tutti».

Il nuovo logo del club: “Uno squalo simbolo di crescita”

Il nuovo club nasce come evoluzione dell’ormai vecchia Juvenilia (datata 1985), in cui sono cresciute generazioni di anconetani. «Un processo di rinnovamento che parte dalla fine della stagione scorsa: abbiamo rinnovato gli uffici e il logo, con lo squalo come simbolo».

Perché proprio lo squalo? «Beh, perché lo squalo rappresenta l’obiettivo di crescita e noi come società partiamo da zero in questa stagione e cresceremo di anno in anno attraverso numerose iniziative e grazie al lavoro settimanale che tutti i componenti della società svolgono con passione – spiega dalla panchina Lorenzo Sulpizi –. I nostri ragazzi potranno finalmente giocare e crescere in un ambiente sano, oggi sono dei pesciolini, un giorno saranno squali».