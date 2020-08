Trecolli, Marchegiani: «Non credo che ci siano i presupposti per ripartire»

ANCONA- In questi giorni di attesa e di incertezza nel mondo del Futsal, anche la Trecolli Montesicuro (Serie B) si fa sentire. Lo fa con le parole del suo direttore sportivo Massimiliano Marchegiani che centra in modo diretto il problema: «Parlo a nome della società, ma è anche un mio pensiero personale, comunque credo che ora come ora non ci siano i presupposti per una ripartenza. Da parte nostra abbiamo fatto tutto in regola, iscrivendoci puntuali, preparando una squadra per la categoria e allestendo un settore giovanile dal nulla, oltre ovviamente a sostenere i costi necessari per affrontare questa categoria. Detto ciò non c’è un protocollo preciso per la ripartenza e credo che la salute venga prima di tutto, per qualsiasi persona della nostra squadra».

E ancora, nello specifico: «Dal canto nostro faremo i tamponi agli atleti prima di iniziare la preparazione l’11 Settembre, ma è sempre tutto poco prevedibile. Se un giocatore esegue il tampone ed è negativo, poi il giorno dopo contrae il covid a lavoro, per fare un esempio, questo conferma che attualmente non c’è un minimo di sicurezza. La nostra idea è quella che sarebbe bene partire a Gennaio, perché prima del gioco viene la salute».

Non manca anche un pensiero sulla squadra allestita dopo il salto nel campionato nazionale: «A mio avviso ci siamo mossi molto bene prendendo Moretti che è uno dei migliori portieri in circolazione. Poi sono arrivati due giocatori che nel loro passato hanno già fatto la Serie A ed un giovane spagnolo che ritengo molto promettente. In tutto questo abbiamo allestito anche una formazione Under19 di buon livello con qualche prospetto da tenere sotto controllo. Mercato chiuso? Non ancora, anche se prendere elementi dall’estero non è facile vista la situazione. A fine mese ci riuniremo e capiremo come muovercie».